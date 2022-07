Pardubické letiště situace neovlivnila. „Letiště Pardubice má plný stav zaměstnanců. V současné době je enormní zájem o zájezdy k moři. Lety jsou plně obsazené,“ informovala mluvčí letiště Mária Ministrová s tím, že pasažéři mohou bez jakýchkoliv omezení cestovat do své oblíbené destinace.

Do Egypta i Tuniska

Turisté se mohou vydat třeba do Řecka nebo Španělska. Nejčastěji letadla míří do Bulharska, kam létají hned čtyři spoje týdně. Vůbec poprvé se z východních Čech mohou lidé vypravit také do Egypta a Tuniska.

„Létám pravidelně, navíc se mi líbí parkování zdarma. Je to pro nás výhodné,“ řekla Petra z Pardubic, která z místního letiště na dovolenou k moři letěla již pošesté.

Pardubické letiště zahájilo letní sezonu. V kurzu je Řecko a hlavně Bulharsko

„Pardubické letiště je za mě nejpohodovější letiště, letos letíme do Bulharska a Turecka,“ dodala Zuzana, které na letišti chybí pouze větší nabídka občerstvení.

Letní destinace z Letiště Pardubice



▸ Antalya (Turecko)

▸ Burgas (Bulharsko)

▸ Héraklion (ostrov Kréta, Řecko)

▸ Hurghada (Egypt)

▸ Marsa Alam (Egypt)

▸ Monastir (Tunisko)

▸ Podgorica (Černá Hora)

▸ Rhodos (Řecko)

Společnost East Bohemian Airport, která provozuje civilní část pardubického letiště, vlastní město Pardubice a Pardubický kraj. Oba akcionáři musí provoz v posledních letech dotovat.

Letiště ovlivnila koronavirová pandemie. Nemožnost cestovat loni přivedla společnost East Bohemian Airport do ztráty kolem 27 milionů korun.

Oproti roku 2020 se ale deficit výrazně snížil. Loni se také začal zvedat počet cestujících.

PŘEHLEDNĚ: Evropská letiště v problémech. Na co mají lidé nárok, když uvíznou

Letos situaci ovlivňuje také válka na Ukrajině. Hned čtyři z pěti pravidelných linek plánovaných na letní sezonu totiž mířily právě do ukrajinských měst. Oblíbené spoje do Kyjeva nebo Lvova jsou pozastaveny na neurčito.

80 tisíc cestujících

„Situace v letectví není dobrá, loni ji ovlivňoval covid, letos zase válka. Lety Wizz Airu na Ukrajinu byly pozastaveny. Všichni si přejeme, aby válka skončila co nejdříve, dopravce je připraven lety obnovit ihned, jakmile to bude možné,“ uvedl ředitel letiště Ivan Čech.

Letiště v Pardubicích bylo slavnostně otevřeno před 90 lety, 3. května 1932. Původně vojenské letiště se na civilní proměnilo v roce 1994.

Před dvěma lety letiště odbavilo přes 34 tisíc lidí. Loni už to bylo přes 80 tisíc cestujících, letos z Pardubic každý týden navíc odlétá devět charterových letů. Vrcholem byl rok 2013, kdy letištěm prošlo přes 184 tisíc cestujících.

Zájem o regionální letiště potvrzují i cestovní kanceláře. „Pardubické letiště považujeme za strategického partnera. Nejedná se z naší strany o krátkodobou spolupráci, v příštím roce se chystáme počet letů ještě navýšit, protože vidíme výrazný potenciál pro další růst,“ sdělil mluvčí Cestovní kanceláře Fischer Jan Bezděk.

Vedení letiště podle svých slov navíc jedná s cestovními kancelářemi o prodloužení některých letních destinací.