Loni se na Rychnovsku rozpadla jednotná regionální cena pro vodné a stočné, skončila plošná solidarita napříč oblastí, kde společnost Aqua Servis, a.s zásobuje pitnou vodou přes 50 tisíc obyvatel. Rychnov nad Kněžnou je nyní prvním městem v regionu, které se rozhodlo provozovat své vodovody a kanalizace samo. Zástupci radnice věří, že to pro město bude výhodnější.

Ilustrační fotografie. | Foto: Deník

Podle vyjádření starosty na prosincovém zasedání zastupitelstva města je to do budoucna dobře už proto, že veškerá infrastruktura s tím spojená od vrtu přes úpravnu vody, všechny vodovodní řady a kanalizace až po čistírnu odpadních vod patří městu. A poukázal také na výši příjmů z nájemného v minulých letech oproti vysoké částce, kterou město do vodovodů a kanalizací investovalo. Zastupitelé na tomtéž jednání odsouhlasili založení městské společnosti Vodovody a kanalizace Rychnov nad Kněžnou, s.r.o. Cílem je všechny vybrané prostředky z vodného a stočného vrátit do provozu a investic a „udržet ceny“.