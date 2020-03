Do areálu rychnovské nemocnice se teď nikdo nepovolaný jen tak nedostane. Kvůli zpřísněným opatřením omezujícím pohyb cizích osob je vstup přísně střežen.

Ilustrační fotografie. | Foto: Deník

Vyzkoušet si to za chvíli můžu na vlastní kůži. Potřebuji totiž vyzvednout formuláře, které vyplňují maminky, aby jejich miminka mohla vyjít v sobotním vydání našich novin. Podle telefonické domluvy mám vjet do areálu autem a budou mi předána před budovou porodnice. Jenže v prvním okamžiku to vypadá, že se nedostanu ani za závoru areálu.