Právě díky rozvoji průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a vládnímu usnesení na zlepšení veřejné infrastruktury do regionu přitékají miliardy korun, z toho mnohamilionové dotace pomáhají také bytové výstavbě.

V Rychnově už dotace vyčerpali

"Z těchto dotací už máme vyčerpané všechno - využili jsme je na rekonstrukci atletického stadionu, přebudování bývalého kina na knihovnu a poslední jsou byty. Stavíme první bytový dům s nájemními byty na sídlišti Mírová. Už je přízemí a zdí se patro. Bude to šestnáct bytů, které by měly být hotové do konce letošního roku, a pokud všechno půjde dobře a nenarazíme na nějaké obstrukce, letos bychom měli začít s druhým domem se čtyřiadvaceti až šestadvaceti nájemnými byty," říká starosta Rychnova nad Kněžnou Jan Skořepa.

Městu se také podařilo zasíťovat šestnáct parcel pro novou zástavbu Na Láni. "Patnáct už je prodaných a nyní visí výběrové řízení na šestnáctou," dodává Jan Skořepa.

Do bytové výstavby se přitom pouští i developeři. Například obytný soubor s názvem Javornická v Rychnově by měl nabídnout až 160 bytů. V září 2019 byla zahájena výstavba první etapy, která zahrnuje tři domy s celkem 69 byty.

V Kostelci chtějí také stavět s dotací

A nové byty přibudou rovněž v Kostelci nad Orlicí, a to na místě bývalé školy v části Kostelecká Lhota. "Máme připravený projekt na tomtéž místě vybudovat dům o třinácti bytových jednotkách. Předpokládáme, že dostaneme dotaci od ministerstva pro místní rozvoj v rámci rozvoje průmyslové zóny Solnice-Kvasiny. Je až do výše 90 procent uznatelných nákladů. Z vlastních prostředků financovat takto náročnou záležitost by bylo složitější. Máme příslib, že bychom si na dotaci mohli sáhnout, proto se přistoupilo k demolici bývalé školy. Budova byla už dvanáct nebo třináct let opuštěná a v dezolátním stavu, zatékalo do ní," vysvětluje místostarosta Kostelce nad Orlicí Tomáš Langr.

Startovací byty a bydlení pro seniory

Město připravuje studii a projekt na vybudování pětadvaceti až třiceti bytů také přímo v Kostelci nad Orlicí. "V roce 2017 či 2018 jsme od hlavního města Prahy koupili v Kostelci nad Orlicí objekt bývalého dětského výchovného ústavu. Chtěli bychom tu nabídnout startovací a seniorské bydlení. I v tomto případě půjdeme stejnou cestou a rádi bychom získali dotaci," dodává Tomáš Langr.

Město prý budovu ústavu odkoupilo také z toho důvodu, aby zamezilo snahám zřídit tu ubytovnu.

Postavit čtyři bytové domy má pak v plánu Dobruška a lokality pro bydlení rozšiřuje i sousední Opočno.

O dotace na nové nájemní byty v rámci rozvoje průmyslové zóny se hlásí i obce, za rok 2018 vedle Rychnova uspěly také Dobřany a obec Dobré. Na dotaci zasíťování lokalit dosáhl projekt Rychnova nad Kněžnou na Velké Láni a také projekt města Vamberk Vamberk Bačinka.



Ve výzvě pro rok 2019 pak byly schváleny žádosti na bytovou výstavbu Rychnova nad Kněžnou (50 milionů korun), Dobrušky (necelých 33 milionů korun) a Skuhrova nad Bělou (přes 10 milionů korun). Dotační podpora zasíťování pozemků byla schválena obcím Přepychy (necelých 15 milionů korun), Slatině nad Zdobnicí (necelých 14 milionů korun) a Semechnici (přes 10 milionů korun).



Na seznamu uchazečů o dotaci na přípravu stavebních parcel pro rok 2020 figurují Bolehošť, České Meziříčí, Čestice, Pěčín a Rohenice.

(zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj)