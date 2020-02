Vítr se začal prohánět regionem v sedm hodin ráno, kdy se spustil prudký liják. Návrat školáků do škol po jarních prázdninách tak nebyl zrovna příjemný. V sousedním Libereckém kraji doporučili rodičům, aby v pondělí nechali svoje děti doma. Doporučení se týkala všech typů škol. Hrozilo zastavení dopravy, pády stromů a další komplikace.

Doporučení se týkalo i žáků z jičínského regionu, řada z nich dojíždí například do škol v Turnově, Liberci nebo Železném Brodu. „Dcera jezdí autem na zdrávku do Turnova, v pondělí jsme ji kvůli hrozícímu větru do školy raději neposlali, zůstala doma,“ informoval Deník otec osmnáctileté Natálie.

V jičínském regionu se vítr ozval před třináctou hodinou, v Královéhradeckém kraji řešili energetici 47 poruch na vysokém napětí, bez elektřiny bylo 59 tisíc odběrných míst. Dopoledne došlo pouze k jedné poruše vedení vysokého napětí, a to v části obce Stupná u Vidochova. Bez proudu bylo asi 35 domácností. Hasiči dopoledne vyjížděli jen k jedné události, profesionálové z Kopidlna vyráželi do Mlýnce k odstranění spadlého stromu přes vozovku. Další spadlé stromy hasiči likvidovali po třinácté hodině.

Nejhorší škody orkán napáchal v Miletíně, kde zničil střechu rodinného domu.