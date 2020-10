Odlišně dopadly dva nejvíce navštěvované turistické cíle Královéhradeckého kraje v letní sezoně. Zatímco Safari Park Dvůr Králové zažil rekordní období, Lanová dráha Sněžka se musela smířit s úbytkem turistů, a to až o čtvrtinu ve srovnání s loňským rokem. Například v srpnu vystoupilo z lanovky na nejvyšší české hoře o 28 procent méně turistů než za stejné období loňského roku.

Safari Park Dvůr Králové navštívilo od června do začátku října 390 759 lidí. | Foto: Deník/Michal Fanta

Podle podkladů, které dostal Deník k dispozici, navštívilo Safari Park Dvůr Králové od června do 4. října, kdy skončila hlavní sezona, 390 759 lidí. Rekordní byl červenec, kdy přišlo do dvorské zoo 152 352 osob, nejvíce za posledních deset let. V září to bylo 44 398 lidí, o pět a půl tisíce více než před rokem. Naprosto rekordní den zažilo království afrických zvířat 5. srpna, kdy se v safari parku procházelo neuvěřitelných 9700 lidí.