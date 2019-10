/FOTOGALERIE/ Soutěží, ve kterých musí záchranáři prokázat své odborné dovednosti a znalosti, je hned několik. Ale v samém centru Jičína museli nedávno dokázat, že jsou na výkon svého povolání připraveni i fyzicky. Téměř padesátka účastníků prvního ročníku soutěže Jičínská věž se sjela z celé republiky, aby poměřila své síly v závodě, který svým stylem trochu připomínal hasičské TFA.

Tolik záchranářů v centru Jičína snad ještě nikdy nebylo. Nejednalo se ale o žádné hromadné neštěstí. Své síly tu záchranáři měřili v soutěži Jičínská věž. | Foto: Deník/ Radka Tobolková

Na závodníky čekal slalom se schodolezem, překonání bariéry, průlez tunelem, převracení pneumatik, navlékání korálků v rámci zkoušky zručnosti a hlavně výstup na ochoz Valdické brány. To vše museli absolvovat se zásahovým batohem na zádech. Jen pro představu, plně vybavený batoh váží asi 15 kilogramů. Zhruba v polovině symbolických 155 + 1 schodů na záchranáře čekala dvouminutová resuscitace. „Používáme inteligentní figurínu, která je schopná vyhodnotit jak účinně bylo oživování prováděno," vysvětlil mluvčí krajské záchranky Ivo Novák. To se ukázalo jako klíčové, neboť trestné vteřiny za nedokonalou resuscitaci značně zamíchaly pořadím. Po ní už zbývalo jen posledních pár schodů do cíle na ochoze. Před zpáteční cestou dolů mohli vyčerpaní účastníci prohodit pár slov s paní Hankou, která na věži dělá pokladní. „Je s nimi větší sranda, než s turistama. A hlavně se tu dnes cítím obzvlášť bezpečně," usmívala se. V průběhu celého klání se na Žižkově náměstí zastavovali lidé. Někteří přišli cíleně, jiní šli jen náhodou okolo. Aby byl divácký zážitek kompletní, připravili organizátoři i promítání resuscitace z věže. „Jsou to frajeři. Asi si úplně nedovedu představit, co všechno je na zásazích může potkat. A jsem překvapený, že každý kraj má trochu jiné uniformy, myslel jsem, že nosí všichni stejné," všiml si Petr, který vydržel u dráhy stát skoro dvě hodiny.