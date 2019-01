Deštné v Orlických horách /FOTO/ - Jedním z nejtěžších závodů psích spřežení v Evropě žijí již už od úterý Orlické hory. Účastníci Šediváčkova longu nejen z Česka, ale i několika dalších států vyrazili do jednotlivých etap 300 a 200 kilometrů dlouhých tratí.

Neobvyklou koncentraci psích spřežení zažívá v posledních dnech osada Jedlová v Deštném v Orlických horách. Nabízí jedinečnou příležitost nahlédnout do drsného světa musherů, jejich příprav i průběhu Šediváčkova longu, který patří k nejdelším a nejnáročnějším závodům psích spřežení ve střední Evropě.

„K závodu na 300 kilometrů se přihlásilo sedmnáct spřežení, k závodu na 200 km osmadevadesát spřežení. Nejdelší spřežení pojede se zápřahem deseti psů, v kategorii skijeringu s jedním či dvěma psy vyráží sedmnáct závodníků. Kromě musherů se Šediváčkova longu účastní i odvážní bikeři,“ uvedl pořadatel Pavel Kučera.

O závody je prý velký zájem.

„Vyhrazená parkoviště jsou většinou obsazená, ale zaparkovat se tu ještě dá,“ doplňuje za pořadatele Andrea Kučerová.

Mezi soutěžícími přitom nechybí ani ženy.

„Dnes jedu šedesát kilometrů, první etapu 200 kilometrů dlouhé tratě,“ říká Pavlína Hrabalová, která si na Šediváčkově longu odbývá trochu neplánovaně svou premiéru. „Vždycky jel můj manžel. Ten má ale teď ruku v sádře. Ale přijel mě podpořit, bez toho by to nešlo,“ zdůrazňuje musherka.

Trasy závodů, rozdělené do několika etap, vedou po hřebenech i polské straně Orlických hor. Závodníci přitom absolvují z pátku na sobotu povinný bivak, v sobotu také dorazí do cíle. „Máme teplé spacáky, bivakovací pytle nebo stany, to až podle toho, jaké budou hlásit počasí. A máme hodně oblečení,“ popisuje potřebnou výbavu musherů Pavlína Hrabalová.

S tím, že by silné mrazy znemožnily přenocování venku, pořadatelé nepočítají. „Kvůli nízkým teplotám bivak neodvoláváme, psům nevadí, mají kabátky, které je chrání proti zimě a dostávají slámu. Bivak se odvolává, když je třeba deštivé počasí,“ dodává Andrea Kučerová.