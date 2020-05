Od pětadvacátého května se otevřely návštěvám domovy seniorů a zařízení sociálních služeb. Po dvouměsíční odmlce se konečně babičky a dědečkové setkali se svými rodinnými příslušníky. Od pondělí přijímal návštěvy i Domov pro seniory Obora v Chomuticích na Jičínsku.

„Bylo to dojemné a do očí nám vstupovaly slzy, když jsme se stali nahodilými svědky setkání. Správně by měly být mezi klienty a návštěvami rozestupy, ale to prostě nejde. Objímání, pohlazení se prostě nedalo zabránit,“ říká s dojetím ředitelka zařízení se 37 klienty Dagmar Nosková. I tady respektovali všechna opatření ministerstva zdravotnictví, návštěvy mají vyčleněný prostor. Aby se tu nesešla velká koncentrace lidí, návštěvy telefonicky objednávají.