“Na úzké stezce je skoro nemožné se vyhnout. Zvlášť, když jsme s dětmi a kočárem,” posteskne si maminka, která se s početnou rodinou vypravila na odpolední procházku Plakánkem. Zrovna před chvílí málem došlo ke karambolu, když se se svou tříletou dcerou snažila uhnout dvěma cyklistům na uzounké cestě u rybníka Obora. “Ani jsem nevěděla, že sem nesmí, cestou jsme jich potkali opravdu hodně,” diví se.

Údolí Plakánku je přírodní rezervace, která začíná pod hradem Kost a táhne se podél hranice okresu asi dva kilometry na jih. Je tak součástí turisty vyhledávaného žlutého okruhu, který začíná a končí v Sobotce a spojuje nejvýznamnější místa lokality.

Svůj melancholický název získalo údolí údajně po rodině uhlířů, kteří v oblasti žili a od neustálého kontaktu s kouřem z pálení uhlí měli uplakané oči. Plakánek ale není žádné slzavé údolí. Jeho krásy a přírodní zajímavosti lákají odpradávna nejen výletníky, ale také umělce a romantické duše. Inspiraci zde hledal Fráňa Šrámek nebo Karel Hynek Mácha. A i dnes si mezi umělci najde své příznivce - chalupu si zde postavil například oblíbený český herec Josef Dvořák.

Právě kousek od jeho stavení směrem od mlýna ve Střehomi stojí spodní cedule zákazu vjezdu. Právě kvůli rostoucímu počtu cyklistů v posledních letech se letos na jaře správa CHKO Český ráj rozhodla údolí pro cyklisty uzavřít. “Ještě před několika lety to nebylo tak zlé. Cyklisti jezdili, ale nebyl to takový extrém. Loni tudy prý projelo za léto kolem 40 tisíc lidí. Na okrajích Plakánku se ještě dá vyhnout. Ale když pak jede člověk na kole, ještě k tomu má psa na vodítku, a zvoní jako o život, aby mu všichni uhnuli, to je o pusu,” vypráví Bedřich.

Spolu s kamarády a synem se v sobotu rozhodl vyrazit ze své rodné Sobotky na dvanáctikilometrový okruh přes Kost. Letos prý v údolí ještě nebyl, tak musí zkontrolovat, jestli cyklisti zákaz dodržují. “Nedodržují. Ani z kola neslezou, všichni jim musí uskakovat. Nejhorší je to pro maminky, které vedou kočárky a k tomu ještě dvě děti. Ty nemají kam uskočit,” vysvětluje Bedřich, zatímco si vychutnává pivo za odměnu po dlouhé cestě. Zákaz vítá, i přes několik desítek narušitelů podle něj není situace tak hrozná, jako byla loni.

Na dodržování zákazu by měla dohlížet stráž Českého ráje. Provinilci, kteří si cyklovýlet Plakánkem neodpustí, mohou zaplatit stovky korun pokutu. Zrovna v sobotu ale stráž v Plakánku není. Český ráj je rozsáhlý a problematických úseků je v něm více. Na to už na jaře upozorňoval také Vít Svoboda, starosta Libošovic, do jejichž katastru údolí patří. “To by se musely uzavřít cyklostezky všude, třeba na Hruboskalsku, nebo pod Troskami,” řekl v březnu. Bezohlední lidé jsou podle něj na obou stranách, nejlepším řešením problému ale zkrátka bylo omezit cyklisty.

O zákazu vjezdu kol do Plakánku se mluvilo už dva roky. Přesto jsou nyní mnozí hodně překvapení, když při sjezdu od hradu narazí na kulatou zákazovou značku. Do údolí smí, ale kolo musí tlačit vedle sebe. “Tak teda budu vzorný a kolo ten kousek povedu. Nevíte, jestli je tam někde bláto? Aby se nemusel brodit,” směje se postarší cyklista Luboš. Na cyklodovolenou do Českého ráje vyrazil z Prahy a prý se takovou drobností nenechá rozházet. “Už kolem mě projelo asi deset kolařů. Je to od těch holomků bezohledné, cyklostezek je tady hodně, tak mohli jet jinudy. Tady se stejně moc neprojedou, budou muset neustále sesedat, aby se někomu vyhnuli. Lidí jsou tu v tuhle roční dobu mraky,” mává rukou.