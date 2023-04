Většina orlickohorských zimních středisek již sezonu ukončila. V provozu zůstává areál Šerlišský Mlýn, kde se bude lyžovat i po Velikonocích a minimálně do neděle mohou lidé vyrazit i do Říček. Naopak klid již zavládl třeba ve Skicentru v Deštném v Orlických horách.

Právě tam prý byla sezona divoká. „Bylo to chvíli nahoru, chvíli dolů. Měli jsme hezký začátek, po kterém následovala v prosinci dlouhá obleva, která zásadně ovlivnila tržby mezi svátky a v lednu. Na jeho konci se opět ochladilo, takže jsme mohli vyrobit dostatečné množství sněhu a velmi kvalitně vše připravit na jarní prázdniny. Ty pro nás byly silnější, než vloni. Konec sezony byl opět ve znamení těžké oblevy,“ popisuje proměnlivé počasí šéf deštenského Skicentra Petr Prouza.

On sám je s výsledky sezony i z dojmů z ní spokojený.

Areálu Šerlišský Mlýn leží nedaleko, přesto se tam stále lyžuje. Oblasti se přezdívá český ledovec díky nadmořské výšce 860 metrů nad mořem a chladnému údolí říčky Bělá pod hlavním hřebenem Orlických hor. Na tamní sjezdovce se tak drží sníh nejdéle. Vloni se tam lyžovalo do 19. dubna.

„U nás je chladněji než přímo v Deštném, máme půl až tři čtvrtě metru sněhu, zasněžovali jsme ještě počátkem března. Kvůli lyžařským závodům jsme si udělali zásobu, takže sněhu je zatím dost. Rádi bychom zůstali v provozu ještě týden po Velikonocích. Zájemců je dost, takže bychom jim chtěli vyhovět. Na sezonu si nemůžeme stěžovat, návštěvnost byla dobrá. Dostali jsme se na čísla, jaká byla před covidem. Na to, jaké bylo počasí, je to slušné,“ bilancuje Romana Klinská, prokuristka společnosti Tendr Ski, jež skiareál Šerlišský Mlýn provozuje.

Nadále se lyžuje i v Říčkách v Orlických horách, kde jsou otevřené všechny tři sjezdové tratě, na kterých leží 30 až 60 centimetrů technického sněhu. Jezdí šestisedačková lanovka, funguje i lyžařský servis a občerstvení. Provoz už ukončila tatrapoma, výcviková louka, lyžařská škola či skibus. Bez úpravy jsou i běžecké stopy.

„Určitě budeme jezdit do neděle. Podle podmínek se do konce týdne rozhodneme, zda budeme pokračovat do Velikonoc. Vidím to tak padesát na padesát. Záležet bude na podmínkách, předpovědi počasí a také zájmu lidí,“ uvažuje ředitel Ski centra Říčky Jan Duffek, podle kterého byla třítýdenní obleva po Vánocích pro areál citelnou újmou, ale celkově byla sezona z hlediska tržeb a návštěvnosti průměrná. „S tou loňskou se to nedá porovnávat, ta byla výjimečně dobrá,“ připomíná.

Zatímco ve velkých a výše položených střediscích se podařilo bilanci vyrovnat, provozovatelé menších areálů jsou z výsledků rozpačití.

„Sezona patřila k těm horším. Počasí nám velmi ovlivňuje návštěvnost, jsme malý areál, takže to je u nás hodně znát. Je otázka, jestli to nebylo ekonomickou situací ve společnosti. Ale to je spekulace, zatímco vliv počasí je jasný,“ říká Jindřich Vlček z areálu Černá voda u Orlického Záhoří.

„Kvůli výkyvům počasí jsme museli zasněžovat několikrát. Byl také znát pokles počtu lyžařů. Myslím si, že sezona byla slabší kvůli počasí i kvůli tomu, že lidé více šetří. Ukončili jsme ji hned po jarních prázdninách,“ hlásí David Dařílek ze Zdobnice.

Vrtochy počasí pocítili i členové horské služby. Právě tím byla letošní zima výjimečná i z jejich pohledu. Občas museli místo lyží vytáhnout bicykly.

„Bylo to letos zvláštní pro všechny. Sníh se střídal s oblevami, takže tady bylo chvíli množství lidí a vzápětí zase prázdno. Pro nás je to složitější. Když nebyl sníh jezdili jsme na kole,“ líčí náčelník Horské služby Orlické hory Josef Hepnar.

Přestože se po horách pohybovalo více pěších turistů, zimní zásahy byly podobné jako v jiných letech. Včetně vážných zranění. „Nejčastěji ošetřujeme poraněná kolena či kotníky a zápěstí. Bohužel jsme zaznamenali i několik těžkých úrazů. Třeba v Červené Vodě se po nárazu do stromu velmi vážně zranil chlapec na lyžařském výcviku,“ přibližuje Hepnar.

Po ukončení provozu ve většině areálů se plány provozovatelů soustředí na léto a příští zimu, leckde se chystají i na vzdálenější budoucnost. Představa, že po sezoně mají volno podle Petra Prouzy neplatí.

„Je pravda, že potřebujeme nabrat trochu sil, ale už v tuto chvíli připravujeme vylepšování zasněžování a pracujeme na nových projektech,“ plánuje šéf deštenského střediska, kde mají stavební povolení na novou budovu v areálu Marta II, kde by měla být restaurace, skidepo či nové pokladny.

„Realizaci plánujeme na příští rok, letos chceme pokročit v přípravě. Chystáme se také na optimalizace systému zasněžování. V létě bychom měli otevřít první traily pro biker,“ dodal Prouza, v jehož resortu se v areálu Marta I. chystá projekt nové lanovky. Lyžařům přinese větší komfort i vyšší rychlost.

V areálu Marta I se uleví červené sjezdovce, kde zmizí podpěry ze současné dvousedačky. Měla by být odpojitelná, což umožní rychlé a pohodlné vyvezení na kopec.

„Nyní sháníme vhodnou technologii. Jakmile budeme mít podepsanou smlouvu na její nákup, posuneme se dál. V otázce povolení a financování jsme totiž už dost daleko. Potom už bude zbývat projekt dotáhnout a lanovku postavit,“ vysvětluje zatím nejistý termín výstavby Prouza.

Velkou investici chystají také ve skiareálu Šerlišský Mlýn. Současný vlek na zhruba půlkilometrové sjezdovce z roku 1997 nahradí nové zařízení.

„Kompletní výměna technologie je již nutná. Vlek bude modernější o zhruba stejné kapacitě jako ten stávající. Stavět chceme začít příští jaro. Jinak máme nový odbavovací systém v obou půjčovnách a nyní se soustředíme na dokončení fasády na chatě Kačenka, kde jsme vloni dělali střechu,“ vysvětluje Romana Klinská a dodává, že v létě bude možná u Šerlišského Mlýna nezvyklý klid.

„V letní sezoně provozujeme tříkolky, ale letos uvažujeme o tom, že ji vynecháme kvůli chystané opravě cesty na Šerlich. Nevíme, jestli se k nám lidé vůbec dostanou,“ upozorňuje.

V areálu Černá voda u Orlického Záhoří takové starosti nemají. Dokonce se tam nemusejí obávat ani o provoz lyžařského vleku.

„V létě máme vlek v provozu pro travní lyžaře, kteří tu mají oddíl. Koná se u nás jejich soustředění i závody, včetně světového poháru. Co se týká investic, budeme pokračovat v opravách penzionu a na příští sezonu pořídíme novou rolbu,“ říká Jindřich Vlček.