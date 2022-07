Silničáři se přesunuli na rychlodráhu. Omezení se pro řidiče protáhnou do srpna

Silničáři se pustili do oprav na západo-východním průtahu Pardubicemi. Do 21. srpna tak řidiči v okolí vlakového nádraží musí počítat s dopravními komplikacemi a zdržením. Křižovatka bude po celou dobu oprav průjezdná s dopravním omezením. Aktuálně se stavba rozšířila do části Hlaváčovy ulice, přezdívané rychlodráha, kde stavbaři opraví zhruba 130 metrů vozovky.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Během oprav proběhne kromě vyfrézování asfaltových vrstev a pokládky nových, také obnova vodorovného a svislého dopravního značení. | Foto: Deník/Nikola Remešová