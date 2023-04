Na trase budoucí dálnice D11 v Královci začaly přípravy pro archeologický výzkum. Startují tím práce na vybudování dlouho očekávaného propojení české a polské dálnice. Oproti původním plánům se nebude čekat s dostavěním celého 21 kilometrů dlouhého úseku od hranic do Stříteže, ale ŘSD přednostně postaví tři kilometry D11 u hranic tak, aby došlo k propojení české a polské dálnice. Otevřít ho chce v roce 2025. Vybuduje kvůli tomu provizorní sjezd z dálnice.

Sjíždět z tříkilometrového dálničního úseku na české straně se bude pod místní osadou Dvorky mezi Královcem a Bernarticemi v místě, kde se dálnice nejvíce přibližuje současné silnici I/16.

„První úsek, který bude přímo napojen na polskou S3, bude dlouhý 3 kilometry a jeho výstavba potrvá 18 měsíců. Dokončen by měl být v roce 2025. Druhý, vedoucí do Stříteže u Trutnova, by měl být hotový o dva roky později. Harmonogram stavby celého dálničního úseku mezi Trutnovem a státní hranicí je plánován na 42 měsíců,“ upřesnil generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

Na přednostním vybudování úseku z Královce směrem k Trutnovu se dohodlo ŘSD se svými kolegy v Polsku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). „Dohodli jsme se s polskou stranou, že začneme s budováním dálnice od hranic tak, aby se auta po dokončení několika kilometrů vyhnula průjezdu Lubawkou. Podmínkou smlouvy s vítězem na celý úsek bude, aby tento tříkilometrový úsek byl hotov do 24 měsíců od zahájení stavby. Jsem přesvědčen, že stihnout se to dá,“ uvedl generální ředitel ŘSD Radek Mátl. „Platí nadále i dohoda, že polská strana do dokončení D11 nepustí na svoji rychlostní silnici S3 nákladní auta,“ dodal.

Nejnáročnější dálniční stavba

ŘSD chce začít stavět dálnici v Královci ještě letos. „Soutěžíme zhotovitele stavby. Věříme, že jsme schopni zahájit na konci letošního roku stavební práce. Tři kilometry úseku od hranic směrem k Trutnovu by měly být hotové během dvou stavebních sezon v roce 2025, zbytek bychom měli dokončit v roce 2027,“ konstatoval Mátl.

Kdo dostane zakázku na stavbu dálnice za 13 miliard korun, o tom se bude teprve rozhodovat. ŘSD vypsalo tendr 19. prosince loňského roku. Základní termín pro podání nabídek byl 17. března. Kvůli opakovaným dotazům uchazečů byl ale termín prodloužen do 5. května 2023.

Zdroj: Deník/Jan Braun

„Harmonogram stavby je plánován na 42 měsíců,“ řekl generální ředitel ŘSD. Nejdříve se začne budovat dálnice od Královce směrem k Trutnovu. „Úsek k hranici je rozdělen na dvě části. První, který bude přímo napojen na polskou S3, bude dlouhý 3 kilometry a jeho výstavba potrvá 18 měsíců. Dokončen by měl být v roce 2025. Druhý, vedoucí do Stříteže u Trutnova, by měl být hotov o 2 roky později,“ upřesnil.

Stavba dálnice mezi Trutnovem a Královcem je největší soutěží připravovanou ŘSD za posledních více než deset let, má hodnotu 13 miliard korun. Současně jde o nejnáročnější dálniční stavbu kvůli tunelům a mostním konstrukcím, které na trase vzniknou.

Hrozí dopravní komplikace

Na místě, kde bude provizorní sjezd z prvně otevřeného tříkilometrového úseku dálnice, jsme se byli podívat se starostou Královce Tiborem Terbákem. Místo se nachází v serpentinách mezi Královcem a Bernarticemi. „Je to pod osadou Dvorky v místě, které se nachází nejblíže silnici I/16. Nebylo tady nic, jen několik stromů, přirozená vodní plocha, podmáčený terén,“ popsal Terbák místo, které se promění v část autostrády.

„Kvituji, že se udělá první úsek dálnice, ale technicky si sjezd z dálnice v tomto místě nedovedu představit. Budu věřit, že vedení ŘSD to má spočítané a ví, co dělá. Myslím ale, že tady budou vznikat dopravní komplikace, hlavně v zimě. O to větší, pokud tady budou sjíždět kamiony, které na dálnici nikdo nezastaví,“ upozornil starosta Královce.

Situace výrazně zasáhne i sousední Bernartice. „Pro nás to ale bude z hlediska provozu stejné, jestli auta budou jezdit přes dálniční sjezd před obcí nebo přes Lubawku v Polsku,“ poznamenal starosta Bernartic Radek Hojný.

Obyvatelé Bernartic očekávají, že výstavba dálnice uleví provozu po frekventované silnici I/16 do Polska. „Začátek výstavby D11 jsem očekával dříve. Osobně ji vítám, bydlíme u železničního přejezdu a počet automobilů je velký. Nákladní auta do lomu v Královci, kamiony do Polska a dále. Velký boom jsou nákupy v Polsku, počet aut tam i zpět je ve stovkách,“ vyjádřil se Zdeněk Hefka, který žije v Bernarticích.

„Otázka je, jestli dálniční sjezd v Královci pomůže, či nepomůže. Bez kontrol budou jezdit kamiony z Polska a když si mezi sebou řeknou, že v Česku není místo na otočení, tak zaplatí pokutu a je to bez bodů. No, ale i dítě se rodí v bolestech, tak něco musíme ze svého pohodlí obětovat,“ dodal Hefka.

Dálnice D11 se na hranicích v Královci napojí na polskou čtyřproudovou rychlostní silnici S3. „Poláci budou hotoví se svojí dálnicí v roce 2024, takže na nás je, aby časová prodleva byla co nejkratší. Doháníme historické resty. ŘSD dělá všechno pro to, aby zpoždění zkrátilo na minimum,“ řekl ředitel ŘSD Radek Mátl.