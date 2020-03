Ochrana zdraví zaměstnanců skalního města Adršpach a také návštěvníků jsou hlavními důvody, proč se turisticky atraktivní lokalita až do odvolání uzavřela.

Adršpach | Foto: Deník/Michal Fanta

"Vážení návštěvníci, možná jste "rozhořčeni" z toho, že máme zavřený prohlídkový okruh a vlastně všechny služby spojené s provozem Adršpašských skal. Věřte, že vás nechceme omezovat, ale chceme chránit zdraví našich zaměstnanců a samozřejmě také vaše. Nikdo z nás si aktuální situaci nevymyslel, ale musíme s ní bojovat všichni. Jsme přesvědčeni o tom, že omezování počtu osob u vstupu do skalního města by rozhodně nezabránilo blízkým kontaktům mezi lidmi. Respektujte prosím všechna opatření, protože je to jediná možnost, jak můžeme společně a ve zdraví zahájit nadcházející sezónu," uvedlo na svém facebookovém profilu Turistické informační centrum Adršpach.