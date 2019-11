Je to klíč ke spuštění nákladného projektu za miliardu korun. Během něj dojde k vybudování nových lanovek, desetimístné kabinové na medvědínskou stranu a šestisedačkové bubliny na opačnou část, sjezdovek a parkovacího terminálu u vjezdu do města u přehrady Labská. Na střeše terminálu budou dolní stanice lanovek.

Projekt má zároveň zklidnit dopravní situaci v centru města. Návštěvníci nebudou muset jezdit do města a hledat parkování, ale zůstanou hned na okraji na parkovišti. Špindlerovská radnice chystá cyklostezku, která propojí lyžařský terminál s autobusovým nádražím. V budoucnu by měla pokračovat kolem celé Labské přehrady. Plánovaná osvětlená cyklostezka bude v zimě sloužit lyžařům.

"Souhlasné stanovisko se Studií vlivů na životní prostředí vnímáme s obrovskou vděčností a pokorou. Uvědomujeme si, že se pohybujeme na území národního parku, proto jsme velice rádi, že se nám podařilo se všemi dotčenými orgány najít společnou cestu, jak rozšířit a zmodernizovat naše středisko a zároveň nepoškodit přírodu, respektive společně zajistit pokračování její ochrany v maximální možné míře," řekl Deníku ředitel Skiareálu Špindlerův Mlýn René Hroneš.

Cesta ke shodě na trase propojení Medvědína a Svatého Petra byla dlážděná řadou jednání s ochránci přírody ze Správy KRNAP a prošla několika úpravami. „Poměrně dlouho nám trvalo, než jsme našli společnou řeč ohledně trasy propojení areálů. Určitý čas jsme se nedokázali shodnout na variantě, vhodné pro skiareál a přijatelné pro ochranu přírody," připustil mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný.



"To jsme už překonali. Trasa je definována. Posudek EIA vnímáme jako dobrou zprávu. Po splnění všech stanovených podmínek posudek zaručuje, že nedojde k negativnímu vlivu na životní prostředí, což je pro nás zásadní," řekl Drahný Deníku.

"Toto rozhodnutí krajského úřadu je velmi důležitým milníkem na naší cestě k realizaci projektu propojení špindlerovských areálů. Máme před sebou však celou řadu dalších, neméně důležitých projektů, u nichž pokračujeme v práci," dodal Hroneš.

Stavební práce na propojení areálů Medvědín a Svatý Petr by mohly začít příští rok.

"Na začátku Labské přehrady vznikne velký parkovací terminál, v prostoru současného parkoviště P1. Na jeho střechu umístíme dojezdy nových sjezdovek z obou stran a zároveň spodní stanici lanových drah. Odtud povede šestisedačková lanovka s bublinou k horní stanici stávající dráhy Hromovka do areálu Svatý Petr a na opačnou stranu desetimístná kabinová lanovka na medvědínskou stranu údolí. Vytvoříme přemostění nejen přes příjezdovou komunikaci do Špindlu, ale i přes Labe," konkretizoval plány René Hroneš.

Centrem propojení areálů bude parkovací terminál pro více než 200 aut, na jehož střeše budou dolní stanice lanovek. Terminál bude postaven na současném parkovišti P1 u přehrady Labská u vjezdu do města. Kabinová lanovka by z něj měla směřovat zhruba do poloviny sjezdovek na medvědínském kopci. Na opačnou stranu do areálu Svatý Petr k horní stanici lanovky Hromovka má vést sedačková lanovka.

Současně vzniknou nové sjezdovky, po nichž se lyžaři dostanou na střechu terminálu. Některé nynější sjezdovky a lesní cesty se také mají rozšířit. Do lyžařského propojení by tak měl být rozšířenými lesními cestami zahrnutý i dosud samostatný areál u lanovky Labská.

Propojení by mělo zklidnit dopravu v centru horského střediska, což vítá radnice. Návštěvníci nebudou muset jezdit do města a hledat parkování, ale zůstanou hned na okraji na parkovišti. „Jako město jsme rádi, že se celý proces posune o další krok dopředu. Je to nejdůležitější ze stanovisek, které investor potřebuje k zahájení realizace. Vznikne nové centrální místo, co se týče nástupů lyžařů. Počítáme s tím, že jednodenní lyžaři budou odbaveni na začátku města a nemuseli by zajíždět do centra,“ řekl ČTK starosta města Vladimír Staruch.

Město v návaznosti na plánovaný lyžařský terminál chystá cyklostezku, jež jej propojí s autobusovým nádražím. V budoucnu by měla pokračovat kolem celé Labské přehrady. Plánovaná osvětlená cyklostezka bude v zimě sloužit lyžařům.