"Naší nejvyšší prioritou je a zůstane dlouhodobé zajištění pracovních míst i odpovídající výše náhrady mzdy našich zaměstnancům," zdůraznil vedoucí komunikace podniku Škoda Auto Tomáš Kotera. Výrazné omezení výroby potrvá pravděpodobně do konce roku. Důvodem je nedostatek čipů, které se využívají v palubní elektronice.

"Během této odstávky se budeme soustředit na dokončení zhruba 10 000 rozpracovaných vozů, které tak budeme moci rychleji dodat našim zákazníkům. Předpokládáme, že dodávky polovodičů se v druhé polovině roku 2022 budou opět stabilizovat. Celá situace spojená se zásobováním by se měla následně zklidnit," dodal Kotera.

Od oslovených zaměstnanců vrchlabské továrny Škoda Auto zněly podobné reakce: "Nechceme se k tomu vyjadřovat, protože sami nevíme, co bude." Panoval také názor, že zůstávat doma za 80 procent mzdy není vlastně zas tak špatné, rozhodně lepší by ale bylo chodit pravidelně do práce: za víc peněz a bez obav z toho, že by za pár měsíců mohlo dojít na propouštění. Byť jak šéfové, tak zástupci odborů ujišťují, že nic takového se nechystá. Náhradu mzdy dostávají také agenturní zaměstnanci.

Podle předsedy odborů Škody Auto Jaroslava Povšíka celková situace v čipech pravděpodobně ani příští rok, určitě ne v první polovině roku nedovolí firmě plnou nebo nadstandardní výrobu.

Týdeník Odborové organizace KOVO Škodovácký odborář už ve čtvrtek informoval, že dojde na uplatnění nových typů a forem práce, když od 1. listopadu bude připravena redukovaná norma obsluhy a případné přesuny personálu budou koordinovat takzvaná převisová střediska.

S těmito přesuny se počítá nejen mezi jednotlivými pracovišti a provozy. Mohlo by dojít i na převážení pracovníků mezi jednotlivými závody v Mladé Boleslavi, Kvasinách a Vrchlabí. V minulosti dokonce při převisu personálu převážely desítky autobusů zaměstnance z Vrchlabí do Mladé Boleslavi, z Vrchlabí do Kvasin a rovněž z Kvasin do Mladé Boleslavi.

Před měsícem, ještě před úplným zastavením výroby, předseda podnikové rady a odborový předák Jaroslav Povšík v týdeníku Škodovácký odborář řekl: "V každém případě podržíme zaměstnanost na nejvyšší možné úrovni a situaci ustojíme. Možná dojde k dílčím přesunům zaměstnanců, ale vždy pod plnou kontrolou Odborů KOVO ve Škoda Auto. Horší bude situace do budoucna, kde počet zaměstnanců bude odpovídat typům přidělených produktů - vozů a komponentů, automatizaci a Průmyslu 4.0, eventuálně také vyčleňování a přesouvání kompetencí mezi jednotlivými značkami a závody v rámci koncernu Volkswagen."

Podle něj stále více zařízení potřebuje čipy, asijské trhy ale mají přednost. "Myslím si, že to bude dlouhodobý problém, který se bude muset vyřešit novými kapacitami, musí se postavit nové továrny, nevím, jestli to Evropa dokáže," vyjádřil se předseda odborů.

Týdeník Škodovácký odborář rovněž vysvětluje situaci, proč si koncern Volkswagen nepořídí vlastní továrnu na čipy, nebo se s někým nespojí. "Bohužel málokdo ví, že taková továrna na čipy je jednou z nejsložitějších. Nad nimi svou složitostí na přípravu stojí snad už jen atomové elektrárny. I kdyby se spojily všechny síly, tak to stejně bude trvat nejméně tři roky a bude stát více než deset miliard eur. K takové továrně musí vzniknout i vysoce sofistikovaný dodavatelský sektor," objasnil Jaroslav Povšík.