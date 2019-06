/FOTOGALERIE/ Kemp na Pecce byl v sobotu svědkem již 19. srazu fanoušků a sběratelů automobilů značky Škoda. Spalující horko rozehřívalo naleštěné kapoty plechových krasavců tak, že by se na nich dala smažit vajíčka. Nejstarší vozidlo, které na sraz dorazilo, bylo vyrobeno před devadesáti lety.

Automobil značky Škoda byl za minulého režimu téměř v každé rodině. Dnes za jeho volantem potkáte dva druhy lidí. Buď ho bude řídit postarší dědeček, který si škodovku koupil před desítkami let a teď už si říká, že se mu nechce investovat do nového vozu a že to s ní zkrátka doklepe. Nebo budete mít štěstí a narazíte na sběratele, jenž do svého autíčka investuje hodiny času a nemalé částky, jen aby ho mohl jednou za čas vytáhnout z garáže a pěkně se projet.