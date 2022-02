Myšlenka prolomit monopol německých skokanských bot Rass se zrodila si před 13 lety, kdy Stanislav Jirásek dvě sezóny spolupracoval s šéftrenérem A týmu italských skokanů Jakubem Jiroutkem. „Všude byly ty německé boty Rass a tak jsem si řekl, že bych se mohl pustit do něčeho, čemu rozumím,“ vzpomíná na začátky Stanislav Jirásek, který se kolem skoků na lyžích a severské kombinace pohybuje déle než půl století. „S odstupem času se úplně děsím, že jsem do toho tehdy šel – jenom forma na plastový výlisek přední špičce stál 250 tisíc, na zadní díl byl za 350 tisíc tisíc. A to jsem vůbec netušil, jestli to bude někdo kupovat. Byl to veliký risk,“ vzpomíná s úsměvem na tehdejší dobrodružný krok do prázdna s nezanedbatelnými počátečními investicemi.