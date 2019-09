Zuzana Ceralová-Petrofová, která stojí v čele světoznámé firmy na výrobu pian Petrof, Dana Zátopková, ale i Pavel Šporcl - nejen ti se rozhodli podpořit přestavbu základní školy v malé vesničce v Orlických horách. Pomoc přicházela z různých koutů republiky. Nyní se škola v Dobřanech oficiálně otevírá.

Prohlídka prvního patra školy. | Video: Deník/ Jana Kotalová

Jako v reality show, která účastníky přenesla do časů školních let jejich dědečků. Tak si mohli připadat žáci Základní školy Trivium Plus v Dobřanech. Prožívali ji po celý minulý školní rok, kdy je kompletní přestavba školní budovy odkázala do prostor zděné stavby a dřevěné "boudy" na místním autokrosovém závodišti. Romantika starých časů je však za nimi. S novým školním rokem se konečně mohli přestěhovat do mnohem modernějšího.