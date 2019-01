Pardubice – Před více než rokem a půl město Pardubice převzalo od Pardubického kraje areál bývalé Tesly v Kyjevské ulici u krajské nemocnice. V současné době je však objekt pro město spíše pořádnou přítěží.

Areál rychle chátrá

„Z mého pohledu je areál koule na noze města Pardubic. Ročně nás stojí více než milion korun, je v dost špatném technickém stavu, který se určitě zlepšovat nebude. Je tam i bezpečnostní riziko. Tím, že jsme objekt přebrali, v něm Pardubická krajská nemocnice ukončila veškeré závazky. Kromě jednoho tam není žádný nájemce, takže areál přirozeně chátrá. Každý měsíc, kdy je objekt prázdný a nikdo se o něj nestará, se projeví," prohlásil náměstek primátorky Michal Koláček.

Areál bývalé Tesly se rozkládá na velké ploše a je velmi špatně dopravně přístupný. „Z mého pohledu je to problematický areál. Musí se vyřešit dopravní napojení, které bude stát možná i více, než kolik stojí samotný areál," uvedl náměstek primátorky.

Existuje několik variant řešení situace, které chce vedení města připravit na listopadové zasedání zastupitelstva.

Možnosti řešení

„Buď se areál pokusíme vrátit Pardubickému kraji, nebo budovy zdemolujeme na stavební pláň a pak zkusíme areál prodat. Třetí možností je nějak využít to, co tam stojí, ale to je asi úplně nereálné. Areál by bylo možné i prodat nebo předat s nějakými závazky někomu, kdo bude mít chuť a finanční sílu se o něj postarat. Kdyby se někdo zavázal, že ho využije pro potenciální veřejné blaho, třeba že tam vytvoří dům pro seniory, dopravně jej napojí a bude tam částečně i parkování pro nemocnici, tak by podle mého názoru bylo možné jej zájemci darovat," poznamenal Michal Koláček.

„Areál by svůj potenciál určitě měl, pokud by byl dobře dopravně dostupný. V současné době je ale opravdu problematický, což dokládá i to, že se žádný zájemce o něj dosud nenašel," doplnila pardubická primátorka Štěpánka Fraňková.

