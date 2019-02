V pondělí byl tamní areál kompletně celý v provozu a někteří odvážlivci zkoušeli i velké skoky, na nichž o víkendu předvedou svůj um účastníci závodu evropského poháru.

V Deštném se nyní jezdí za ceny hlavní sezony. Celodenní lyžovačka pro dospělé tu vyjde na 520 korun, pro juniory a seniory od 60 let na 480 korun, děti od 6 do 11 let a senioři nad 65 let zaplatí 390 korun. Využít lze také rodinné jízdné a slevy.