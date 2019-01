Královéhradecko, Dvůr Králové nad Labem - Od vzniku smečky psů hyenových v roce 2015 rodí pět letá fena Fiona ve východočeském safari parku každý rok nová mláďata. Na konci prosince přivedla na svět šest štěňat.

Otcem je vůdčí samec dovezený před třemi lety z Francie. Fiona se nyní stará o šest štěňat, čtyři samce a dvě samice, se kterými zatím tráví veškerý čas v zázemí zahrady. "Díky kameře instalované do bedny, kam se Fiona uchýlila k porodu, jsme napočítali, že ve vrhu bylo původně třináct štěňat. Jedno bylo natolik slabé, že uhynulo přirozeně," říká zooložka.



Spolu s veterinářem se pak rozhodli zredukovat počet narozených mláďat tak, aby zvýšili šance na přežití zbylé části vrhu, vyvarovali se stresu matky a šetřili její síly na péči o mláďata. Samici byla ponechána ta, která působila nejsilněji.



Samice vzácných psů hyenových přichází do říje zpravidla jen jednou za rok. „Fioně, která před příjezdem do Dvora Králové nikdy neměla mláďata, se u nás při každé říji podařilo zabřeznout a štěňata odchovat. To považujeme u takto mladé samice a při zvážení rizik, která s sebou chov psů hyenových nese, za velký úspěch,“ říká zooložka Gabriela Linhart.



Štěňata začínají postupně otvírat oči, jinak zůstávají závislá na matce. Návštěvníci je budou moct poprvé vidět na začátku hlavní sezony ve výběhu, který je součástí Afrického safari.



Psi hyenoví jsou považováni za jedny z nejohroženějších savců planety, podle údajů Světové unie na ochranu přírody (IUCN) žije ve volné přírodě okolo 600 zvířat. Do snah o ochranu tohoto druhu je zapojen i dvorský safari park, jenž pravidelně odesílá do tanzanského národního parku Mkomazi veterinární materiál. Ten je určen pro očkování jedinců narozených v tamní chovné stanici, kteří jsou v dospělosti vypouštěni do divočiny. (pac, tz)