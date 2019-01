Královéhradecko, Orlické Záhoří - Milovníci starých časů si v závěru tohoto týdne přišli na své. Dobu dětství našich prababiček a jejich zimních radovánek připomenula rodinná akce v lyžařském areálu v Černé Vodě v Orlickém Záhoří, kde zdejší sjezdovka ožila retro závodem.

Obec událost pořádala v rámci projektu "10 let spolu" a jednalo se již o 8. ročník závodu. Akci zahájil hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán spolu se starostou obce Vojtěchem Špinlerem. Závody se jely hned dva, retro závod na rohačkách a nově také retro závod na lyžích. "Tradičně se závodů na rohačkách účastnili i soutěžící z partnerského města Bystrzyca Klodzka, ale tentokrát vítězství závodu zůstalo v Čechách. V Polsku se závod na rohačkách v rámci tohoto projektu pojede v Miedzygórze v sobotu 2. února," uvedla Jana Matyášová z Turistického informačního centra Orlické Záhoří. V závodě na rohačkách se na trati prohánělo 63 posádek a do letošního prvního závodu na retro lyžích se přihlásilo 18 soutěžících.



Saně rohaté představovaly na horách ještě do poloviny minulého století hlavní dopravní prostředek. Lidé na ně v horách naložili hromadu dříví, sami si sedli dopředu a mistrnou jízdou dojeli až k chalupě. Závodní kousky jsou ale samozřejmě nově vyrobené. Podle zachovalých kusů vyrábí repliky saní truhlář Petr Verner z Deštného v Orlických horách a obec je účastníkům závodu půjčuje.