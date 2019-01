Královéhradecko, Krkonoše - Lyžařské závody v Peci pod Sněžkou a Černém Dole společně s běžným sobotním návalem zaplnily na maximum horská parkoviště. Kdo se nevešel, musel stát provizorně podél silnice a nebo hledat místo pro odstavení auta v sousední obci.

Parkování v Peci pod Sněžku v sobotu, kdy se ve městě konaly skialpové závody. | Foto: Deník/Pavel Cajthaml

Čerstvý sníh a slunečné počasí přilákalo davy návštěvníků. Většina parkovišť se za- plnila už ráno, kolony aut ale přijížděly ještě kolem poledne, někteří dorazili až odpoledne. „V hlavních horských centrech byla v sobotu parkovací kapacita vyčerpaná,“ řekl Svatopluk Vašák z Městské policie v Trutnově, která dohlíží na dopravu ve většině obcí východních Krkonoš.



V Peci pod Sněžkou se konaly skialpové závody s rekordní účastí více než čtyř set sportovců. Vozidla účastníků stála na chodníku podél silnice až do Velké Úpy, vytvořila zhruba dvoukilometrovou kolonu.



V Černém Dole se hlavní nápor na parkoviště vešel. Kdo ale přijel později, musel jinam. „Můžeme řidiče v takové situaci nasměrovat do Janských Lázní, ale odpoledne už je kapacita parkoviště na Hoffmanových boudách taky plná a centrální parkoviště tam je zaplněné ještě dřív, takže musí auta sjet až do Svobody nad Úpou a využívat parkovací plochy tam, pokud jsou vůbec nějaké volné,“ uvedl Vašák. Stání podél silnice, většinou poslední příležitost na parkování, je ale běžně možné jedině podél hlavního tahu mezi Pecí pod Sněžkou a Velkou Úpou.



Někdy se stane, že šoféři zaparkují na zákazech, v lese nebo překážejí v silnicích. Strážníkům se ale daří ve spolupráci s Policií České republiky motoristy varovat, dopravu regulovat a zachovat průjezd. „Závoru přes silnice nedáváme, situaci řešíme tak, že se snažíme zajistit hlavně průjezdnost středisek,“ zdůraznil Vašák.



Podobná situace s parkováním je i v dalších horských městech. Když do Krkonoš vyrazí tisíce turistů, velká parkoviště se zpravidla brzy zaplní, desítky dalších aut pak nemají kde zastavit. Ve velkých centrech se odstavná místa pro auta prakticky sehnat nedají.



Doprava v horách se dostá- vá do extrémů hlavně o sobotách. Dochází ke střídání turnusů, navíc přijíždějí jednodenní návštěvníci. Za ideálního zimního počasí je ale situace mnohem složitější. A bude ještě náročnější v únoru. Začnou jarní prázdniny školákům u nás, v Německu a Holandsku. Když se k tomu ještě přidají výjimečné akce, které přitahují navíc další lidi, je o problém navíc. Příkla- dem může být Světový pohár lyžařů, který se ve Špindlero- vě Mlýně koná 8. a 9. března.