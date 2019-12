Město Sobotka, které je majitelem národní památky, získalo na projekt za 47 milionů 40 milionů z EÚ a sedm milionů bude uhrazeno z veřejných zdrojů.

Podle vyjádření odborníků má projekt řešit především nevyhovující stavebně technický stav památky.

Vypsání výběrového řízení na dodavatele prací pozdržely další zpřesňující restaurátorské průzkumy, aby tak zadání soutěže bylo co nejpřesnější.

„Přestože je hotová a odborem památkové péče odsouhlasená prováděcí projektová dokumentace, tak obsahuje několik nejednoznačně uchopených věcí s odkazem na nutnost průběžných průzkumů během realizace. To v žádném případ nechci dopustit, protože by město jakožto zadavatel bylo odkázáno na korektnost a slušnost dodavatele. A to u takto velké zakázky předpokládat opravdu nehodláme,“ vyjádřil se k postupu města starosta Lubor Jenček.

Opravy měly začít na podzim, radnice se ale nakonec rozhodla vzít si další zhruba tři měsíce na to, že doplňkové restaurátorské průzkumy provede předem (nikoli během realizace) a jejich výsledky tak promítne ještě do projektové dokumentace a výkazu výměr.

Termín dokončení realizace, prosinec roku 2022, tím nemá být ohrožen.

Zámek čeká výměna kletovaných omítek, oprava cihlových podlah v přízemí, renovace truhlářských částí, péče o kamenná ostění oken, dílčí stavební úpravy, kdy v samotné věži bude zhotoveno vřetenové schodiště, aby se lidé mohli podívat až pod střechu památky. Zcela novou tvář získá i pokladna v přízemí, myšleno je i na péči o expozici a určitě viditelným krokem bude obnova fasády zámku a částečná oprava střešní krytiny.V rámci projektu bude kromě vnitřního osvětlení komplexně řešeno i venkovní. Stávající halogenové nasvícení bude nahrazeno novým LED osvětlením, spotřeba klesne zhruba desetkrát.