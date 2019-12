Solnice leží v blízkosti kvasinské automobilky, kam za prací každodenně míří tisíce pracovníků, i těch zahraničních. Někteří žijí na ubytovnách Solnici, kam tu a tam vyjíždí policie. Právě z jejich příchodu v souvislosti s rozvojem závodu měli místní strach. I proto už dva a půl roku funguje v Solnici služebna cizinecké policie a město si její přítomnost pochvaluje. Ale problémem kromě drobnějším incidentů zůstává doprava. Ještě větší pocit bezpečí v ulicích mají přinést chystané investice pro příští rok.

Nový kamerový systém i osvětlení

"Budeme dělat nový kamerový systém, rekonstrukci veřejného osvětlení a osvětlení cyklostezky z Rychnova nad Kněžnou do Solnice a ze Solnice do Ještětic. Po Novém roce bude výběrové řízení, s pracemi bychom mohli začít na jaře, ve druhém čtvrtletí," upřesnil solnický starosta Jan Hostinský.

I potemnělé hojně využívané cyklostezky totiž představují riziko. Například před dvěma lety došlo na tehdy ještě neosvětleném úseku cyklostezky za Rychnovem nad Kněžnou ke srážce cyklisty s chodcem a ten skončil se zraněním hlavy v nemocnici. Osvětlení se rozšíří rovněž ve městě. "Je to i kvůli bezpečnosti v dopravě," poznamenal Jan Hostinský.

Také kamery se objeví na nových místech.

"Máme vysledované trasy, kudy se pohybují některé problémové osoby - kolem náměstí, restaurace - a tam, kde chodí více lidí - kolem zdravotního střediska, školy, školky. Chceme si tato místa pohlídat, protože v minulosti došlo několikrát ke krádeži například u zdravotního střediska," uvedl solnický starosta.

Příští rok se vyřeší i parkování

Město chce postupně řešit i problém s nedostatkem parkovací plochy.

"Parkovací kapacita by se měla navýšit zhruba o třicet míst, k tomu by měly být zrekonstruovány plochy, kde se již parkuje, ale nejsou zpevněné. Dvě parkoviště chystáme na jaře, a to kousek od kulturního domu a u "třicetibytovky", pak máme v plánu rozšíření parkoviště u zdravotního střediska a hlavně parkoviště u mateřské školky. Jiná parkoviště máme vyprojektovaná do dalších let," dodal Jan Hostinský.