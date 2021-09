Včera před soudem vypovídal jako svědek i bývalý poslanec a současný ředitel Správy KRNAP Robin Böhnisch. Herní krajina Pecka podle něj dnes funguje dobře. O jakýchkoliv machinacích při její přípravě před svým nástupem do funkce prý nic neví.

V druhé větvi případu pak měl starosta Tomášek se svými podřízenými v součinnosti s pracovníky Správy KRNAP a jednatelem společnosti MEGA PLUS Petrem Hynkem zosnovat dotační podvod. Díky úmyslnému uvedení nepravdivých údajů mohl projekt Herní krajiny Pecka získat neoprávněnou dotaci až 32,8 milionů korun. Protože k jejímu proplacení nikdy nedošlo, jsou zločiny dotačního podvodu a poškození finančních zájmů Evropské unie hodnocené jako ve stádiu pokusu.

Žaloba je rozdělená do dvou větví. V té první žaluje státní zástupce část obžalovaných z poškození a ohrožení životního prostředí. Těžká technika měla v roce 2016 ve stovkách případů jezdit do ochranného pásma zdroje pitné vody kvůli skladování zeminy se zbytky stavebního materiálu na pozemcích KRNAP.

Z poškození životního prostředí, pokusu o dotační podvod či poškození zájmů Evropské unie viní státní zástupce i dlouholetého starostu Pece pod Sněžkou Alana Tomáška. Hrozit by mu podle dřívějších informací mělo až 12 let vězení. Tomášek i další obžalovaní vinu odmítají.

"Obvinit lze kohokoliv z čehokoliv. Ale máme tady nezávislé soudnictví a teprve odsouzený člověk je vinen. Proto by se měla brát v potaz presumpce neviny," říká starosta Pece pod Sněžkou Alan Tomášek. | Foto: Deník/Jan Braun

Dlouholetý starosta Pece pod Sněžkou Alan Tomášek nebo bývalý ředitel Správy KRNAP Jan Hřebačka. To jsou nejznámější obžalovaní v tzv. krkonošské kauze. Jim a dalším šesti obžalovaným hrozí za dotační podvod a poškození životního prostředí mnohaleté vězení.

