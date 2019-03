Virus spalniček se na přelomu února a března rozšířil zejména v trutnovském okrese. Nejvíce nemocných hlásili přímo z třicetitisícového Trutnova - 30, z toho 27 v posledních týdnech.

V továrně Siemens dostalo spalničky dvacet lidí. Čtyři stovky zaměstnanců se musely podrobit testům na protilátky. Spalničky jsou totiž vysoce nakažlivé. Firma omezila výrobu, aby se nenakazili i další zaměstnanci.

Jednoho nemocného potvrdili také v podniku Tyco Electronics. „Momentálně je v karanténě třicet zaměstnanců. Provoz našich výrob ale není nijak zásadně omezen,“ sdělila manažerka firmy Romana Shorná. Podnik přistoupil k mnoha preventivním opatřením. „Všech našich 1300 zaměstnanců je průběžně informováno a byla jim nabídnuta možnost testování odběru krve a následného přeočkování,“ upřesnila Shorná.

Výskyt spalniček se potvrdil také v Pilníkově.

Obavy ze spalniček měli také v trutnovské Mateřské škole Sluníčko v Komenského ulici. Na jeden den školku dokonce zavřeli. „Měli jsme podezření, jestli je nemá jedna z našich učitelek. Museli jsme všichni na odběry krve, ale brzy se prokázalo, že člověk, od kterého jsme se mohli nakazit, spalničky nemá. Takže školka je normálně v provozu,“ uvedla ředitelka školky Vladimíra Priputenová.

Kromě těch, které poslali na testy hygienici, si nechávají dělat odběry krve a vyšetření na protilátky i stovky dalších Trutnovanů. „Denně jsme schopni vyšetřit až 360 pacientů a výsledky jsou známy do druhého pracovního dne,“ oznámili z oddělení mikrobiologie a imunologie trutnovské nemocnice.

Také zdravotníci na nejohroženějších odděleních zdejšího špitálu se radši nechali v první vlně testovat na protilátky. Ti s nízkými hodnotami protilátek se následně nechali přeočkovat.

Za zvýšeným výskytem spalniček je více faktorů. Proočkovanost populace je podle odborníků nižší než dřív. Odhaduje se, že až polovina v mládí očkovaných lidí už nemusí být vůči spalničkám imunní. „Ubývají protilátky těm, kteří byli v letech 1970 až 1975 očkováni jen jednou dávkou,“ upozornila mluvčí Krajské hygienické stanice v Hradci Králové Veronika Krejčí. O protilátky tělo přichází také proto, že nepřichází s onemocněním pravidelně do styku.

A kdy řádění spalniček na Trutnovsku skončí? „Člověk by měl být opatrný pořád. Ale rizikoví lidé jsou v karanténě, takže pokud nedošlo k jinému, sekundárnímu nakažení, mohl by nastat konec po inkubační době. To by mělo být zhruba na konci příštího týdne,“ dodala Veronika Krejčí.

* Spalničky jsou mezi lidmi snadno přenositelné. Zdrojem nákazy je výhradně nemocný člověk.

* K přenosu viru, který způsobuje onemocnění spalničkami, dochází primárně kapénkami, vzácně i nepřímo vzduchem nebo bezprostředně kontaminovanými předměty, případně rukama kontaminovanýma nosním sekretem.

* Spalničky se začínají projevovat jako běžné virové onemocnění spojené s rýmou, zánětem spojivek, kašlem a případně teplotou. Až následně se většinou objevuje vyrážka začínající na hlavě a obličeji, která se postupně šíří na trup, ruce a nohy.

* Z hlediska infekčnosti je důležitý okamžik objevení se kožní vyrážky. Nemocný může nakazit ostatní již zhruba 2 až 4 dny před a následně až 4 dny po výsevu této vyrážky. Onemocnění spalničkami trvá zhruba 7 až 10 dní, je nutná hospitalizace nemocného ve zdravotnickém zařízení.