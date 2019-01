Královéhradecký kraj /UDÁLOSTI TÝDNE/ - Na co bude v těchto dnech poutána v regionu zvýšená pozornost?

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Alena Kaňková

Na kterém plese protančíte noc?

Jičínsko - Sezona plesů se následujícím víkendem rozjede na plné obrátky. Masarykovo divadlo v Jičíně bude v pátek od 19 hodin patřit maturitnímu plesu třídy 4. G novopackého gymnázia. Maturanti dali svému večírku téma „Les“, k tanci zahraje kapela Dream of Rock. Myslivecké sdružení Ostříž Mlázovice v pátek od 20 hodin pořádá Poslední leč. Myslivecké veselí a hodování se uskuteční v sále mlázovické Radnice. Hraje skupina Levou rukou band. Tradiční Lesnický les můžete navštívit v sobotu od 20 hodin v domě kultury Koruna v Hořicích. Večer hudebně doprovodí kapela Blue Band.

Oslaví 20 let od vzácného objevu

Broumov - Zdejší benediktinský klášter oslaví 20 let od objevení unikátní kopie Turínského plátna. Vzácný artefakt je nyní vystavený v klášterním refektáři, který je součástí prohlídkového okruhu, a druhou lednovou sobotu mu klášter věnuje speciální den s mimořádnými prohlídkami a doprovodným programem. Vzácnou kopii našel přesně před dvaceti lety současný správce kláštera Přemysl Sochor. Plátno bylo ukryto za štukovým věncem v klášterním kostele sv. Vojtěcha. O Turínském plátnu se traduje, že do něho bylo krátce po ukřižování zahaleno tělo Ježíše Krista, poté co jej sňali z kříže.

Začala Speciální zimní olympiáda

Malá Úpa - Do horské vesničky dorazili mentálně postižení sportovci. Účastní se tradiční Speciální zimní olympiády, jejíž pořadatelé spolupracují se Ski areálem Malá Úpa. Celkem 246 sportovců, rozdělených do několika skupin podle postižení, závodí v alpských disciplínách (96 závodníků) a v běžeckém lyžování (150 závodníků). Olympiáda na sedm dní zabere téměř celou sjezdovku areálu Pomezky. Ten je přístupný i veřejnosti, ale s lehkým omezením. „Budeme rádi, když se návštěvníci zastaví i fandit. Olympiádu vždy doprovází nepopsatelná atmosféra,“ říká ředitel SKiMU Martin Buček.