Krkonošské středisko čekají velké změny. Má narýsované propojení areálů ve Svatém Petru a Medvědíně s novými lanovkami a parkovacím terminálem. Jeho přípravou se zabývá už několik let. "V pátek, tedy v den konání Světového poháru, jsme odevzdali studii vlivu na životní prostředí EIA. Teď se k projektu začnou vyjadřovat jednotlivé orgány, abychom ho mohli konečně nastartovat," řekl Deníku ředitel Skiareálu Špindlerův Mlýn René Hroneš.

Návštěvníci nebudou muset jezdit do města a hledat parkování, ale zůstanou hned na kraji na bezplatném parkovišti.

"Na začátku Labské přehrady vznikne velký parkovací terminál, v prostoru současného parkoviště P1. Na jeho střechu umístíme dojezdy nových sjezdovek z obou stran a zároveň spodní stanici lanových drah. Odtud povede šestisedačková lanovka s bublinou k horní stanici stávající dráhy Hromovka do areálu Svatý Petr a na opačnou stranu desetimístná kabinová lanovka na medvědínskou stranu údolí. Vytvoříme přemostění nejen přes příjezdovou komunikaci do Špindlu, ale i přes Labe," konkretizoval plány René Hroneš.

Za organizaci Světového poháru sklízejí organizátoři nadšené ohlasy od místních lidí i největších lyžařských es.

"Pro Krkonoše a Špindl nemůže být lepší reklama," vyjádřil se jasně a zřetelně na sociálních sítích Roman Odvárko. Miroslava Kozáková očekávala jako místní komplikace. Po víkendu ale ocenila, jak světová akce proběhla. "Nemůžu si na nic stěžovat. Všude je něco, ale musím uznat, že to měli dokonale připravené. S tím spousta z nás nepočítala a měli jsme obavy, ale klobouk dolů, jak se jim to povedlo," ocenila a přidala: "Máme ve Špindlu obchody, zásobování bylo v pohodě v pátek i sobotu. Dopravit dítě v klidu na trénink na Medvědín, to bylo tentokrát jedno z nejlepších. A není to jen reklama pro Špindl, je to i veliká motivace pro děti. Spousta z nich se nyní chce stát závodním lyžařem." Přesto našla i drobnou výhradu: "Snad jen příště upevnit desky u svodidel nad areálem, aby díky větru nepadaly do silnice."

Petr Kraus poskytl další pohled na Světový pohár: "Technici dostali pořádně zabrat. Tak hodné klienty jsme snad ještě neměli. Vstávali brzo ráno, snídani měli ve 4.30, a hned po snídani mazali na svah, aby se totálně vyšťavení vrátil na večeři. Ani moc nezlobili a mazali spát, protože ráno zase brzo vstávali. Klobouk z hlavy dolů. Ani se neptám, za co to dělali."

Na sociálních sítích poslala do světa pochvalu Špindlerovu Mlýnu i americká šampionka Mikaela Schiffrinová, sobotní vítězka. "Děkuji celému organizačnímu výboru za veškerou práci, dobrovolníkům a všem na svahu, bez kterých by se závod neuskutečnil. Moc děkuji také všem fanouškům. Bylo mi ctí před vámi závodit."