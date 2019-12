Propojení lyžařských areálů Medvědín a Svatý Petr, které v minulých dnech posvětil kladný posudek vlivu na životní prostředí (EIA), změní tvář Špindlerova Mlýna. Vzniknou nové sjezdovky, lanovky, most přes Labe. Centrálním místem bude parkovací terminál P1 na příjezdu do města u Labské přehrady. Na jeho střeše budou umístěné dolní stanice lanovek a dojezdové části nových sjezdovek. Pod střechou najde parkování 200 aut.

Výstavba parkovacího terminálu má začít nejdříve. Návštěvníci nebudou muset jezdit do města a hledat parkování, ale zůstanou hned na okraji na parkovišti. Ke sjezdovkám je vyvezou skibusy. Po dokončení náročného projektu jim bude stačit nasednout na lanovku přímo z terminálu. Vedení města předpokládá, že parkovací terminál využijí především návštěvníci horského střediska, kteří přijedou lyžovat na jeden den a nemusí zajíždět do centra na rozdíl od ubytovaných hostů.

„Propojení lyžařských areálů Medvědín a Svatý Petr by mělo určitě ulevit dopravě,“ říká starosta Špindlerova Mlýna Vladimír Staruch. „Samozřejmě bude záležet na tom, jakým způsobem se budou chovat návštěvníci města, do jaké míry budou využívat záchytné parkoviště, které je primárně myšleno pro jednodenní návštěvníky. Budou mít k dispozici z větší části zastřešené parkování. Bude to pro ně výrazně exkluzivnější místo, kde zaparkují auto a nebudou muset zajíždět do centra. Městu se určitě uleví a organizace dopravy bude zcela jiná než je nyní,“ popisuje.

Pokud se budou lidé nadále chovat „konzumně“, jak říká starosta, a neustále popojíždět po Špindlu, bude město na situaci reagovat, například úpravou dopravního značení. Další výhodu vidí v trase nové sjezdovky. „Nová sjezdová trať povede ve směru z Medvědína v těsné blízkosti nejvíce zastavěné oblasti, Bedřichova. Dostupnost na sjezdovku bude proto daleko lepší, ubytovaní hosté i trvale bydlící lidé k ní nebudou muset popojíždět auty. Minimálně i tím dojde k menšímu pohybu vozidel po městě,“ předpokládá Vladimír Staruch.

Miliardový projekt propojení Medvědína a Svatého Petra financuje provozovatel skiareálu společnost Melida. Město Špindlerův Mlýn postaví příští rok stezku, která bude sloužit v létě cyklistům a v zimě běžkařům. Povede nejprve od autobusového nádraží k novému parkovacímu terminálu P1.

Ve druhé fázi ji město protáhne až na Labskou přehradu. „Uvažujeme o tom, že by běžkařská cesta byla osvětlená, aby na ni mohli běžkaři i večer. Bylo by to zajímavější, navíc v období, kdy se brzy stmívá,“ doplňuje starosta Špindlerova Mlýna. Každý z úseků stezky pro cyklisty a běžkaře má být dlouhý necelých 900 metrů. První úsek vyjde město na 4 miliony, u druhého má být cena podobná.