Královéhradecko, Vrchlabí - Je to rarita, u které by se dalo uvažovat o zřízení zážitkových jízd. Pouze ve Vrchlabí a Jablonci nad Nisou odklízejí sníh z ulic ve městě vedle dalších mašin speciálním strojem, vyrobeným v roce 1989 v tehdejším Sovětském svazu.

Je mimořádně výkonný a pracovitý. Posledních jedenáct dní byl v nepřetržitém provozu ve dne i v noci.



Během hodiny je schopen naplnit sněhem kolem sedmi nákladních aut, která za ním couvají. Přes pásový dopravník sveze za deset minut na jejich korbu pět kubíků sněhu. Říkají mu sněhožrout, klepeťák nebo také Stalinovy ruce. „To podle toho, že hrabe pod sebe a pro sebe. Je to takové hamounění k sobě, které všechno chce. Lopaty má jako ruce,“ vysvětluje s úsměvem Jiří Prokopec, ředitel Služeb města Vrchlabí.



„Má ohromnou výkonnost. Velice rychle nakládá sníh. Pro úklid sněhu ve městě je to jedinečný stroj,“ chválí zkušeného železného pomocníka. „Navíc zabere pouze jeden jízdní pruh a nezablokuje tak dopravu. Lidé ve Vrchlabí už si na něj zvykli a jakmile vyráží do ulic, vytvoří mu prostor,“ říká.



Současný prototyp Stalinových rukou dorazil do Vrchlabí v roce 1989, jakmile dosloužil jeho předchůdce od stejného výrobce, který v krkonošském městě během zimy úřadoval od padesátých let. „Je to velice jednoduše sestrojené, ruská kovářská práce, všechno mechanicky ovládané. Žádná čidla, senzory, elektronika. Jen mechanika. Převody jsou dobře nastavené, že rychlost nakládání lopatek lze ovládat, zrychlit i zpomalit, podle situace. Obsluha je jednoduchá, je to pár páček. Prostě kus železa," přibližuje Jiří Prokopec.

Problém nastává, když se stroj porouchá. Náhradní díly neexistují a poslat ho na opravu do Ruska by zabralo možná několik zim. „Loni se nám rozbil naštěstí až předposlední den, kdy jsme prováděli zimní úklid. Ale poradili jsme si a přes léto jsme ho opravili. Už jsme si zvykli, že si ho dokážeme dát dohromady. Jsou z nás strojaři,“ dodává. Sovětská mašina nevyjíždí do kopců, je choulostivá především na tvrdé, zmrzlé hroudy. Naopak ideální terén pro ni představuje čerstvě nasněžené prostředí.



Četa 25 pracovníků Služeb města Vrchlabí odklízí sníh na ploše 12 - 13 kilometrů, do akce se vydávají běžně i v jednu hodinu v noci. „To uklízíme především nejvíce exponovaná místa jako Krkonošskou ulici, přes den se pohybujeme v postranních uličkách nebo u výpadovky na Špindl,“ upřesňuje.



Sněhožrout alias Stalinovy ruce samozřejmě nejsou jediným strojem, který ve Vrchlabí používají. Spolehnout se můžou například na velký metač sněhu či frézu, ukotvenou na traktorech.