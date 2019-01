Královéhradecko, Jičín /ROZHOVOR/ - Koncem druhého lednového týdne se Jičín stal centrem fotbalového dění v Královéhradeckém kraji.

V Masarykově divadle se uskutečnil v pořadí již osmý Galavečer krajského fotbalového svazu. Prestižní akci zaštítil starosta Jan Malý, který se objevil i mezi oceněnými. Z rukou předsedy Fotbalové asociace ČR Martina Malíka, jehož účast v Jičíně znásobila prestiž slavnostního vyhlášení, převzal titul Fotbalový starosta roku 2017. „Je to pro nás významné ocenění,“ řekl Jan Malý. Cena byla udělena především za modernizaci stadionu. Deníku pak Jan Malý odpověděl na několik dotazů.

Získal jste ocenění Fotbalový starosta roku 2017. Co pro vás znamená?

Pro mě znamená hodně. Protože tím došlo k ocenění naší práce, předně mám na mysli výstavbu kabin a zázemí na stadionu v Jičíně. Podařilo se vybudovat stavbu, na kterou se čekalo třicet roků. Má vysoké a moderní parametry. Ocenění je tedy moment, který je významný a nesmírně si ho cením, zvlášť když mi ocenění předával sám předseda fotbalové asociace Martin Malík.

Město Jičín podporuje nejen fotbal, ale i další sporty. Prim hrají především házenkáři, ale vyšší soutěž by si zasloužil i fotbalový klub. Souhlasíte?

Řadu let jsem dělal ve fotbalovém klubu vedoucího mužstva, asistenta trenéra a poté i místopředsedu klubu. Ale jak jsem nastoupil do úřadu starosty na všechny fotbalové funkce jsem musel rezignovat, aby nedocházelo ke střetu zájmů, že fandím fotbalu a podobně… Tohle se posléze také na zastupitelstvu objevilo. Samozřejmě by se mi líbilo, kdyby náš fotbalový klub opět postoupil do divize. A byl bych rád, kdybychom vytvořili takové podmínky, aby se to našemu klubu podařilo. I předseda Královéhradeckého krajského fotbalového svazu pan Andrejs říkal, že by nám divize slušela. Ale není to jednoduché, vždyť s námi v přeboru působí třeba Náchod, nebo Trutnov je na spodních patrech divize.

Co byste tedy popřál nejen jičínskému, ale i českému fotbalu do budoucna?

Výkonnostnímu fotbalu v Jičíně přeji, aby klub dotáhl jarní sezonu na standardní úrovni. A do budoucna se podařilo vytvořit podmínky pro opětovný postup do divize. Pokud jde o královéhradecký fotbal, přeji trenérovi Karlu Havlíčkovi, aby dovedl tým zpět do první ligy.