„Celou věc jsem již dříve projednával s ministrem vnitra Janem Hamáčkem a v příštím týdnu se k tomuto tématu vrátíme na strategické komisi ministerstva průmyslu a obchodu pro průmyslovou zónu Solnice-Kvasiny,“ uvedl hejtman Jiří Štěpán.

„Panu ministrovi jsme společně se zástupci krajského Centra investic, rozvoje a inovací představili projekty v rámci rozvoje průmyslové zóny a přilehlého okolí, na kterých se finančně podílí také stát. Rozvoj průmyslové zóny není jen o výrobě aut, ale i o investicích do celého regionu Rychnovska, do kterého by v horizontu několika let mělo postupně přijít celkem 6 miliard korun. Nejvíce prostředků směřuje do dopravních projektů, jejichž náklady se šplhají k 3,5 miliardy korun,“ informoval dále hejtman.

Původní usnesení z roku 2015, které počítalo s 3 miliardami korun do průmyslové zóny Solnice-Kvasiny, vláda aktualizovala v roce 2017, přislíbila navýšení o další 3 miliardy korun.

„V současné době jsou dokončené, nebo se již realizují projekty za zhruba jednu miliardu korun. Dokončená je například modernizace dvou školních areálů průmyslovky v Rychnově nad Kněžnou za 175 milionů korun, technická vybavení hasičů, kulturní dům v Solnici a sportoviště v Rychnově. Připravují se ale i dopravní projekty. V dubnu začala první etapa výstavby obchvatu Opočna a v nejbližších dnech se zahájí stavební práce na obchvatu Domašína. V plánu je ještě stavba obchvatů Solnice a Častolovic,“ sdělil radní pro investice Václav Řehoř.

Došlo rovněž na jedno z klíčových témat souvisejících s rozvojem průmyslové zóny Solnice-Kvasiny. Nevyřešeno zůstává financování modernizace rychnovské nemocnice. Podle vládního usnesení by měl stát na projekt přispět 300 miliony korun, dosud se tak nestalo.

Do průmyslové zóny Solnice-Kvasiny dojíždí za prací přes 12 tisíc lidí. Z toho téměř 9 tisíc zaměstnává automobilka Škoda Auto, a. s. Ta zde ročně vyrobí přes 300 tisíc automobilů, což je třetina celkové produkce celé společnosti.