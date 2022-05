Řada lidí s ním ale nesouhlasí. "Pořád mluví o digitalizaci, která určitě mnoha lidem usnadní život a běhání po úřadech. Ale starší lidé a ti, kteří nejsou technicky moc zdatní, se budou na internetu jen těžko orientovat ve složitých dokumentech psaných právnickou řečí. Potřebují živého úředníka, aby jim je přeložil do lidštiny," okomentovala situaci Soňa C., stavařka, projektantka a učitelka na střední průmyslové škole na východě Čech. Podle jejích zkušeností vyžaduje každá stavba mnoho návštěv, kontrol a vyjednávání se stavebním úřadem. Rušení malých poboček tedy podle Soni značně zkomplikuje život obyvatelům především větších ORP po celém Česku.

Proti novele se staví také starostové v Královéhradeckém kraji. Od krajského odboru územního plánování dostali výzvu, aby novelu do 29. dubna připomínkovali a vydali stanovisko. "Měli jsme schůzku všech šesti starostů z ORP Jičín, na které jsme se shodli, že rušení stavebních úřadů nechceme a vydáme odmítavé stanovisko," uvedl starosta Lázní Bělohradu Pavel Šubr. Lázeňské městečko se nachází v nejvýchodnějším cípu ORP Jičín necelých 20 kilometrů daleko.

ORP Jičín je se 77 obcemi a rozlohou 597 kilometrů čtverečních druhým největším ORP v Královéhradeckém kraji. Dosud zde působí šest stavebních úřadů v Jičíně, Kopidlně, Lázních Bělohradě, Libáni, Sobotce a Vysokém Veselí. Podle podmínek nového stavebního zákona by agendu všech pěti menších měl převzít úřad v Jičíně. Podle Jireše na zvládnutí takového objemu projektů nemá městský úřad v Jičíně dostatečné prostory ani dost pracovníků. "Znamenalo by to pro nás a naše zaměstnance obrovskou, nejen finanční zátěž. Bylo by nutné vyčlenit prostory pro archiv a vytvořit další pracovní místa," doplnil. Kromě toho by změna obnášela nutnost pořídit služební auta a i tak by bylo zvládání kontrol po celém jičínském ORP velmi náročné.

Podle starosty Šubra by změna pro mnoho lidí z Bělohradu a okolí znamenala mnoho problémů. "Považuji to za vrchol arogance politiků, nedomyšlené a v rozporu s předvolebními sliby vládnoucí koalice. Nedovedu si představit, jak bude stavební úřad v Jičíně zvládat stavební agendu pro zhruba 50 tisíc lidí. Bude muset zvýšit počet úředníků. Sežene je vůbec? Kam je umístí, kam umístí archivy zrušených stavebních úřadů, jak budou dojíždět k různým řízením, kontrolám, kolaudacím?" vznesl ve svém stanovisku otázky na vrcholné politiky.

Podle návrhu novely zůstanou zachovány pouze stavební úřady v obcích, které spravují obvod o více než 10 tisích obyvatelích, zaměstnávají minimálně čtyři úředníky, v roce 2019 vykonaly více než 296 úkonů, nebo jsou třeba k zajištění agendy pro obce vzdálené od nejbližšího stavebního úřadu více než 35 kilometrů. Připomínkové řízení pro novelu stavebního zákona potrvá do 9. května, starostové dotčených obcí, kteří s novelou nesouhlasí, posílali svá stanoviska do pátku. "Také pošleme a uvidíme, jak se k tomu kraj postaví," dodal Jireš za MěÚ Jičín.

Kde stavební úřad zůstane a kde by se měl rušit?



Počítá se s pobočkami:

Broumov, Dobruška, Dvůr Králové nad Labem, Hořice, Hradec Králové, Jaroměř, Jičín, Kostelec nad Orlicí, Nová Paka, Nové Město nad Metují, Nový Bydžov, Náchod, Rychnov nad Kněžnou, Trutnov, Vrchlabí, Červený Kostelec, Česká Skalice, Hostinné, Hronov, Chlumec nad Cidlinou, Police nad Metují, Smiřice, Týniště nad Orlicí, Třebechovice pod Orebem, Vamberk



Plánuje se zrušení:

Janské Lázně, Kopidlno, Lázně Bělohrad, Libáň, Meziměstí, Miletín, Nechanice, Opočno, Pec pod Sněžkou, Rokytnice v Orlických horách, Rtyně v Podkrkonoší, Sobotka, Svoboda nad Úpou, Špindlerův Mlýn, Teplice nad Metují, Úpice, Vysoké Veselí, Žacléř, Černilov, Horní Maršov, Mostek, Rudník, Stará Paka