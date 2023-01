ŘSD chce přednostně postavit tři kilometry D11 u hranic. Královec bude proti

„Harmonogram stavby je plánován na 42 měsíců, dokončení se předpokládá v roce 2027,“ uvedl generální ředitel Mátl. Nejdříve se podle něj začne budovat dálnice od Královce směrem k Trutnovu. „Úsek k hranici je rozdělen na dvě části. První, který bude přímo napojen na polskou S3, bude dlouhý 3 km a jeho výstavba potrvá 18 měsíců. Dokončen by měl být v roce 2025. Druhý, vedoucí do Stříteže u Trutnova, by měl být hotov o 2 roky později,“ upřesnil Mátl. Poláci mají otevřít rychlostní silnici S3 k českým hranicím příští rok.

Ředitel ŘSD Radek Mátl jednal v úterý na radnici v Trutnově se starosty.

Stavba dálnice mezi Trutnovem a Královcem je největší soutěží připravovanou ŘSD za posledních více než deset let, má hodnotu 13 miliard korun. Současně jde o nejnáročnější dálniční stavbu kvůli tunelům a mostním konstrukcím, které na trase vzniknou.

Příští rok ŘSD začne se stavbou silnice v Elektrárenské ulici v Trutnově, která společně s komunikací v Ječné ulici vytvoří obchvat centra Poříčí.

Úterního jednání v Trutnově s ředitelem ŘSD Radkem Mátlem a ředitelem Správy Hradec Králové ŘSD Markem Novotným se účastnili starostové Trutnova, Královce, Bernartic, Zlaté Olešnice a Žacléře. „Starostové těchto obcí se na nás často obraceli, že nemají dostatek informací o průběhu příprav a termínech zahájení a dokončení dálnice. Proto jsem požádal generálního ředitele ŘSD, aby přijel a informoval nás osobně. Myslím si, že i pro něj šlo o zajímavou zpětnou vazbu, co jednotlivé obce trápí, jaké jsou jejich obavy a jaká řešení navrhují,“ vysvětlil starosta Trutnova Michal Rosa, proč k setkání s vedením ŘSD došlo.

Zabývali se například provizorním napojením v Královci nebo přislíbeným omezením tonáže na polské straně. Při jednání se také diskutovalo o dopravním značení na české i polské straně, zásobování stavby, provizorních komunikacích, úsekovém měření radary či kontrolním místě policie, která bude dohlížet na dodržování dopravního značení.

