Zvýšený důraz na čistotu, používání hygienických prostředků a roušek, omezený kontakt s cestujícími. Tak vypadá situace řidičů v autobusech městské hromadné dopravy. „Je to opravdu hodně nezvyklé,“ souhlasí šofér společnosti Arriva.

„Dříve byly autobusy plné štěbetání. Lidé diskutovali, dělali si srandičky. Byla to zábava, atmosféra živá. Babičky, dědečkové mezi sebou kšeftovali s vajíčky nebo chlebem. Dohadovali se, kde mají jaké slevy, co kdo kde nakoupí. Potom si zboží v autobusech přehazovali. To teď zmizelo. Jezdí jen pár lidí. Nálada je smutnější. Lidé si sednou a pozorují jeden druhého. Rozhlédnou se, kde kdo se sedí a jdou si sednout co nejdál. Už se nesrocují, nejezdí v partičkách,“ popisuje Doležal situaci, jaká panuje v MHD v současné koronavirové době.

Cestujících rapidně ubylo. V Trutnově se proto jezdí podle prázdninových jízdních řádů. „Lidi jsou hodně doma. Běžně jsem vozil 40-50 lidí v autobuse, teď jich jezdí deset. Je to obrovsky znát. Je dobře, že se zavedl prázdninový režim,“ potvrzuje.

Řidiči vyfasovali od zaměstnavatele vitamíny, sedí za volantem v rouškách. Lidi pouští pouze zadními dveřmi, jsou od nich izolováni provizorní zábranou. Několikrát denně otírají dezinfekčním roztokem madla, kterých se cestující přidržují. "Když koukám do zrcátka, tak vidím, kde se lidé nejčastěji chytají. Tam to otírám dezinfekcí nejvíc," říká. Večer důkladně uklidí, setře podlahu. Autobus také prochází očistou ozonérem, který hubí viry.

Cestující aktuálně platí v trutnovské MHD bezhotovostně bankovní nebo dopravní IREDO kartou. Od středy nikdo nesmí nastoupit bez roušky nebo zakrytí úst a nosu. „Je určitě správně, že můžou jezdit pouze cestující s rouškou. Říká se, že čím víc lidí je u sebe, tím je to horší,“ uznává Michael Doležal.

Plno lidí si podle něj uvědomuje, že nastala pandemie a situace je vážná. „A musí se s ní bojovat. I když jsou výjimky. V úterý cestoval v autobuse muž, který kašlal, měl rýmu a neměl roušku. Zastavil jsem proto a požádal ho, aby opustil autobus,“ přibližuje dosud jediný extrémní případ.