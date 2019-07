„Jsem šťastný, že se to povedlo, a jsem rád, že se vše obešlo bez zdravotních komplikací. Je krásný den, je tady spousta lidí a báječná atmosféra,“ hlásil pár minut poté, co vystoupal na nejvyšší český vrchol.

Přesně v 9 hodin ráno vyrazil od Slezského domu Jubilejní cestou na Sněžku. Na speciálně upravené a 23,5 kilogramů vážící krosně nesl 146,5 kilogramů těžký náklad - 180 balených vod. Na úplný vrchol došel ve 13 hodin a 20 minut. „Šlo se mi dobře, ale asi poslední půlkilometr už to bylo opravdu těžké. Zejména závěrečných asi 100 až 200 metrů už mi síly hodně ubývaly, měl jsem toho dost. Jak ale lidé na Sněžce tleskali a fandili mi, povzbudilo mě to, dalo mi to novou energii,“ přiznal čtyřiatřicetiletý muž z Vrchlabí.

Čas čtyři hodiny a 20 minut je sice o něco pomalejší, než očekával, ale potvrzuje to, co silák avizoval předem - šel prostě na jistotu. „Očekával jsem čas kolem tři a půl hodiny, ale člověk musí mít z takového úkolu respekt. Chtěl jsem jít radši pomaleji, ale bezpečněji. Věděl jsem, že půjdu delší dobu, ale udělal jsem tím maximum proto, abych tu váhu na Sněžku vynesl,“ přiznal Domorád.

I když má jako majitel posilovny perfektně vytrénované tělo, počítal s tím, že pokus o rekord bude hodně bolet. „Nejdřív mě asi hodinu bolely spodní záda, což potom přestalo. Už po tři sta metrech mě píchl mezižeberní sval na zádech, z čehož jsem měl strach, ale taky přestal bolet. Zhruba po dvou hodinách začaly bolet mezilopatkové svaly, a ramena a trapézové svaly otlačené od krosny. Ke konci už mi celkově docházely síly, a začala mě bolet stehna. Pár hodin po výkonu mě bolí úplně všechno,“ prohlásil čerstvý rekordman.

Pro rekord si došel bez hůlek, bederního pásu, omotávek, bandáží a dalších pomůcek. Prostě bez úlev, po vzoru dávných horských nosičů. Doprovázel ho ale tříčlenný tým. „Podávali mi pití a jídlo. Také dávali pozor, aby mě někdo nesrazil, ukazovali mi cestu, upozorňovali na překážky. Na kamenité cestě by jedno špatné došlápnutí mohlo mít fatální následky,“ ocenil.

K neobvyklému výkonu Domoráda vyprovokovali starší a dlouholetí horští nosiči. „Vladimír Hižnay například tvrdil, že mladý člověk něco takového nemůže dokázat, protože houževnost a vnitřní vůli nemá natolik dozrálou. Mně se to povedlo, a jsem za to vděčný,“ oznámil vrchlabský silák.

Na rekordní výstup se připravoval téměř rok. Cílevědomě, protože tohle byla jeho největší životní výzva. „Jiní nosiči chodí s nákladem na krosnách deset nebo dvacet let. Mě se to povedlo jen za tři čtvrtě roku,“ dodal.

Na náročné cestě k vrcholu doprovodil Štěpána Domoráda také nosič Zdeněk Pácha z Kunčiček u Bašky na Frýdecko-Místecku. Při letošním Sněžka Sherpa Cupu ušel se šedesáti kilogramy na zádech cestu na nejvyšší český vrchol od dolní stanice lanovky za pouhé dvě hodiny a devět minut. Už příští měsíc se pokusí o nový rekord. Na Sněžku chce vynést 210 kilo, tři plné pivní sudy. S nimi už trénuje. Půjčil si je v Pivní pohotovosti ve Frýdku-Místku.

Zdeněk Pácha si předběžně stanovil jako první termín pro dvousetkilovou vynášku 10. srpen. Tedy den tradiční Svatovavřinecké pouti s výstupem českého a polského procesí a mší přímo na Sněžce.