Vztáhnout ruku na vlastní dítě je podle kriminalistů ten nejzávažnější trestný čin. Tragédie ženy z Krkonoš, která uškrtila tříletého syna a pak se oběsila , je nápadně podobná událostem ze září 2011 v Širokém Dolu na Svitavsku. Pátek 2. září tehdy začal ve vesnici jako normální den a skončil tragicky. V domě na okraji obce matka zavraždila svoje čtyři děti ve věku od dvou měsíců do osmi let. V domě zemřeli dva chlapci a dvě dívky.

V domě na okraji Širokého Dolu matka v září 2011 zavraždila svoje čtyři děti ve věku od dvou měsíců do osmi let.

Děti měly na tělech řezné rány a stopy po škrcení. Matka dětí se pak pokusila o sebevraždu oběšením v hospodářské budově. Škrtidlo ji ale neudrželo a spadla z pěti metrů na zem. Byla transportována vrtulníkem do nemocnice a, i když byla v kritickém stavu, ze svých zranění se dostala.

„Bez poskytnutí lékařské pomoci by byla ohrožená na životě," uvedl tehdy soudní znalec a vypočítal všechna zranění na těle obžalované.

„Na krku měla strangulační rýhy po škrcení, na rukách několik bodnořezných ran, zlomeninu páteře a fraktury na dolních končetinách," popsal. Právě v důsledku ztráty krve a nedostatku kyslíku poté u obžalované došlo k poškození mozku.

Žena chtěla takzvanou rozšířenou sebevraždou uniknout před problémy, které nezvládala. „Motivací jejího činu nebylo dětem ublížit, ale odejít z tohoto světa a vzít je s sebou," řekl soudní znalec Petr Stožický. Žena žila v nejistotě, měla strach o děti, měla konflikty s bývalým i tehdejším druhem. „Zřejmě to vyhodnotila jako bezvýchodnou situaci," dodal Stožický.

Znalci také uvedli, že žena netrpěla takzvanou laktační psychózou. Podle jejich posudků se jednalo o poruchu přizpůsobení v tíživé situaci. Znalkyně Blanka Zapletalová řekla, že trestný čin byl únikem ze situace, kterou nezvládla. „Chtěla mít pokoj od problémů, které ji přerostly přes hlavu a vzala s sebou své nejbližší," uvedla znalkyně. Není vyloučené, že podobný motiv měla i čtyřicetiletá žena v Krkonoších.

U soudu Romana Z. ze Širokého Dolu předstírala ztrátu paměti a po vynesení rozsudku zkolabovala. „Na nic z toho si nevzpomínám. Nevím nic, mám jen útržkovité vzpomínky. Například, že jsem kdysi chodila do tanečních,“ tvrdila u soudu žena, která od začátku trvala na tom, že si nepamatuje ani na svou rodinu.

Dokonce prý i datum svého narození ví jen z toho, co jí řekli po činu v nemocnici. „Ani nevím, jestli jsem měla nějaké děti. Četla jsem spis, ale všechno se mi v hlavě strašně motá. Nevím, co z toho je realita,“ dodala žena s tím, že nevěří tomu, že by v životě někomu způsobila bolest. „Nedokážu si představit, že bych někomu kdy ublížila, natož dětem,“ doplnila svoji výpověď u soudu Romana Z.

Dům v Širokém Dole, kde došlo v roce 2011 k tragédii.Zdroj: Deník/Tereza Dolinová

Přesný motiv nezjistili

Přesný motiv činu se nepodařilo zjistit. Romana Z. měla za sebou několik nevydařených vztahů a údajně byla i obětí domácího násilí. Později si našla přítele, s nímž se odstěhovala do domku v Širokém Dole, i toto soužití se však časem začalo komplikovat. Podle znalců chtěla žena své problémy řešit tímto hrůzným činem – takzvanou rozšířenou sebevraždou.

Romana Z. se stala teprve čtvrtou ženou v Česku odsouzenou na doživotí. V roce 1998 soud udělil nejvyšší trest Miroslavě Kukačkové, která nechala ze zištných důvodů zavraždit svého německého manžela. V roce 2004 dostala doživotí Dana Stodolová za sérii loupežných vražd, které páchala se svým manželem. Téhož roku soud do vězení do konce života také Jaroslavu Fabiánovou za dvojnásobnou vraždu.

Výběr případů vícenásobné násilné smrti dětí:



Prosinec 1986 - V Předměřicích nad Labem na Královéhradecku ubodal muž svoji manželku, její tři děti a svou dceru. Byl odsouzen k trestu smrti a 2. února 1989 byl popraven. Šlo o poslední vykonaný trest smrti v zemi.



Listopad 2001 - U polní cesty v katastru obce Brankovice na Vyškovsku byli ve spacích pytlích nalezeni mrtví desetiletý chlapec a jeho o dva roky starší sestra. Podle policie byl vrahem obou dětí jejich belgický švagr, jenž byl nalezen mrtev už v srpnu téhož roku.



Březen 2007 - Sedmadvacetiletá žena z Ústí nad Labem udusila své dvě malé děti - roční holčičku a tříletého chlapce. Podle médií zjistili znalci z oboru psychiatrie, že žena trpěla těžkou duševní poruchou a policie její stíhání zastavila. Soud ženu poslal do psychiatrické léčebny k dlouhodobé ochranné léčbě.



Květen 2009 - Mladá žena z Hodonínska zřejmě ubodala svoje dvě děti ve věku dvou a šesti let, načež se neúspěšně pokusila o sebevraždu. Státní zastupitelství později stíhání pravděpodobné pachatelky zastavilo pro její nepříčetnost. Podle posudků byly v době činu její rozpoznávací a ovládací schopnosti zcela potlačené.



Červen 2010 - V jednom z hotelů na Chebsku zastřelil německý občan své dva syny ve věku pět a sedm let. Už předtím zavraždil ve svém domě v bavorském Himmelstadtu i svou manželku a nakonec spáchal sebevraždu.