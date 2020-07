I přesto, že se v minulých dnech už zlepšilo počasí, vytrvalá voda v Borohrádku dále stoupala. V úterý tam vodohospodáři dokonce vyhlásili 3. povodňový stupeň, tedy již ohrožující stav.

“Bojujeme o několik zahrad. Mohlo by se zdát, že o nic nejde, ale není to pravda. Pokud by totiž protekla zahradami voda, dostala by se na silnici a kanalizací by se tlačila na přečerpávací stanici, která přečerpává splašky z celého města na čistírnu odpadních vod. Kdyby došlo k zahlcení tohoto systému, přečerpávací stanice by to nezvládla a byla by vyřazena z provozu. A to nemůžeme dopustit,“ říká starosta Borohrádku Martin Moravec.