První sníh se v nejvyšších polohách Krkonoš zřejmě udrží. V nížinách však není po sněhu vidu ani slechu - a podle předpovědi počasí ještě dlouho nebude.

Chladné počasí podle nejnovějších odhadů meteorologů setrvá na území Královéhradeckého kraje jenom do středy, kdy by ve výškách nad 500 metrů nad mořem mohlo slabě sněžit. Od čtvrtka se však začne znovu oteplovat - a to do té míry, že následující sváteční víkend by mohly provázet netypické teploty kolem patnácti stupňů nad nulou. A to je počasí, do kterého Martinův bílý kůň nikdy nevychází.