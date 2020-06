"V Adršpašsko-teplických skalách na Chrámových stěnách vyvedli sokoli tři mláďata. Na úspěšné vylétnutí mladých čekáme ještě na Ostaši," upřesňuje Lucie Berkovcová ze Správy CHKO Broumovsko, prozrazuje, že v sobotu a v neděli se od 10.30 do 17 hodin mohou zájemci seznámit se sokolí rodinkou z Chrámových stěn při posledním komentovaném pozorování.

Letecké pokusy sokolích mláďat sledují stovky lidí

Život tohoto vzácného druhu měli turisté možnost pozorovat už během tří posledních víkendů stativovým dalekohledem s odborným výkladem. „Minulý týden jsme mohli z vyhlídky u skály Herynek vidět první letecké pokusy mladých sokolů. Celý víkend byl velice živý, do skal se za sokoly přijelo podívat okolo tří stovek lidí, kteří dychtivě sledovali mláďata, jak se rozcvičují před prvním letem. V neděli dopoledne se odvážilo k letu první mládě, samička, která svůj výlet z hnízda zvládla na výbornou. Během dne ji následoval ještě další sourozenec," popisuje Lucie Berkovcová, že turisté byli svědky nejen prvních přeletů mladých opeřenců ze skály na skálu, ale mohli pozorovat i rodiče, jak na ně dohlížejí.

K vidění budou mláďata zdokonalující se ve svých leteckých schopnostech při nácviku lovu a při trhání potravy na skalách. „Doufáme, že i tento víkend zprostředkujeme zájemcům skvělý a nezapomenutelný zážitek a že se zase přijedou za sokoly na Broumovsko podívat,“ dodala Lucie Berkovcová.

Za posledních dvacet let se početnost sokola stěhovavého na území ČR postupně zvyšuje. Přesto to tito kriticky ohrožení dravci stále nemají jednoduché a úspěšnost hnízdění ve volné přírodě je poměrně nízká. Proto je v době hnízdění nezbytné zajištění klidu na hnízdišti. Stejně jako v minulých letech, bylo i letos v průběhu dubna a května potřeba respektovat omezení týkající se průchodu přímo pod hnízdem na Chrámových stěnách. „Jsme rádi, že drtivá většina lidí toto opatření chápe a praktickou ochranu sokolů podporuje, a za to jim jsme opravdu vděční. Díky jejich ohleduplnému chování mohl tento pár, jako jeden z mála, vyvést svá mláďata. Průchod skalním městem okolo Chrámových stěn a Skalního ostrova je již nyní plně otevřen,“ uzavírá Lucie Berkovcová.

Po dlouhých sedmdesáti letech došlo k úspěšnému zahnízdění sokolů stěhovavých i na okrajových skalách stolové hory Ostaš. Rodiče nyní přinášejí do hnízda potravu a stráží jeho okolí. Sokoly může trpělivý pozorovatel spatřit s trochou štěstí už po cestě od hospůdky U Malíků do přírodní rezervace.

„Podle ornitologů tři mláďata vylétnou z hnízda už během příštích dnů. První lety mláďat jsou značně nejisté. Často končí přistáním na zem, odkud se obtížně zvedají. Někdy mláďata zapadla do hustého porostu nebo mezi kameny, odkud by se bez pomoci nedostala. Na zemi jsou velmi zranitelná, může je ulovit třeba liška," popisuje nástrahy prvních letů Petr Kuna z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Správy CHKO Broumovsko.

Odkloní se turistická stezka

S ohledem na předpověď pěkného počasí a otevření státní hranice s Polskem lze očekávat o víkendu ve skalách zvýšenou návštěvnost. Proto ochránci přírody díky pochopení správců benediktýnských lesů a Klubu českých turistů odkloní na krátkou dobu turistickou stezku na Frýdlantskou vyhlídku dál od hnízda, aby zajistili sokolům klid. "Okolí skalních útvarů Mohyla smrti, Čertovo auto a vyhlídek na Zrádce, Cikánku a Krtičkovu se tak na příští dny stane klidovou zónou, než ptáci úspěšně vylétnou. Po nové trase návštěvníky provede dočasné značení zkratkou přes les,“ dodal Petr Kuna.

Jiří Řezník