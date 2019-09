Během čtyř dnů se zapojilo do dražby pouze šest lidí. „Nakonec se žádná divoká licitace se nestrhla. Cedule byla přiklepnuta za 1010 korun místnímu občanovi,“ řekl tajemník Městského úřadu Vrchlabí Pavel Řehák. Jiří Ovčáček se nezapojil.

Město plánovalo, že výtěžek z dražby použije na veřejnou zeleň v aleji ovocných stromů vysazené na nedalekém kopci Ovčák.

„Peníze budou zahrnuty do platby, kterou za údržbu městské zeleně platí město Službám města Vrchlabí,“ odpověděl Pavel Řehák na dotaz, jak město naloží s tisícikorunou. Cedule se správným označením Pod Ovčákem je už objednaná.

Cedule s označením nové ulice byla umístěna na sloupu jen pár dní, než město zjistilo, že došlo k chybě v nápisu. Nikdo ji do té doby neodhalil. Na situaci s kuriózním překlepem upozornili vrchlabskou radnici občané. „Nebyl to vtípek party recesistů,“ ujistil tajemník. „Nechtěli jsme riskovat poškození smaltované cedule při přepravě a montáži, nerozbalili jsme ji a nezkontrolovali. Stejně tak si toho nevšiml ani pracovník, který ji montoval na lampu. Až místní to odhalili,“ popsal nezvyklou situaci Pavel Řehák.