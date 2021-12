Pět žáků ve třídě a zbytek u počítače doma. I tak v těchto dnech vypadá vyučování nejen na základních školách. Po znovuzavedení testování dětí skončily v karanténě mnohdy celé třídy. V některých případech se ale povinná karanténa na jednotlivce nevztahuje, učitelé tak stojí před složitým úkolem, kterého se obávali od začátků distanční výuky.

Online vyučování. Ilustrační foto | Foto: Deník / Miroslava Šebestová

Prvňák Tomášek chodí už několik měsíců do jedné z jičínských základních škol. Když jednomu z jeho spolužáků vyšel minulý týden pozitivní test na covid, musel stejně jako většina jeho kamarádů do karantény. Kvůli nízkému věku ho jeho maminka Tereza nemohla nechat doma samotného, to ale není jen tak. "Před týdnem jsme byli ve stejné situaci se starší dcerou Anežkou. V práci mi sice volno dají, nemůžu ale sedět doma každý týden," vypráví. Podle dosavadních čísel ale hrozí, že podobné situace budou nastávat častěji.