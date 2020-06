/FOTOGALERIE/ Největší tuzemská dělostřelecká tvrz Stachelberg, vystavěná u Trutnova v letech 1937 a 1938 na obranu Československa, láká nejen milovníky vojenské historie a bunkrů. Od soboty je znovu otevřená. Patří mezi největší v Evropě.

V sobotu začala turistická sezona v dělostřelecké tvrzi Stachelberg. V červnu má otevřeno od čtvrtka do neděle. | Foto: Jan Bartoš

Úsilí dobrovolníků proměnilo vojenskou pevnost mezi Trutnovem a Žacléřem ve vyhledávaný turistický cíl. Díky nim mají možnost vydat se do unikátního labyrintu podzemních chodeb, který je dlouhý 3,4 kilometry a směřuje až do hloubky 60 metrů. „Prostě nás to baví,“ tvrdí předseda spolku Stachelberg Pavel Holzknecht. V posledních dvou letech se pohybovala roční návštěvnost mezi 22 a 23 tisíci lidmi. „Podzemí nás překvapovalo hlavně v době našich začátků. Především jeho mohutnost, o které jsme věděli z knížek. Většina našich návštěvníků nám to stále potvrzuje. Je hezké vidět něco na fotografiích nebo ve filmu, ale když to spatříte v reálu a dozvíte se k tomu informace od průvodce, tak některé návštěvníky to vysloveně šokuje,“ říká. Není důvod nevěřit.