„Vše je zatím nejasné, ale přesto věříme, že se nám je podaří ještě letos uskutečnit,“ uvedl Otto Štemberka, předseda spolku Trutnov - město draka. Odsouvá se rovněž premiéra filmu Brněnský drak – trutnovská stopa.

Organizátoři měli připravené pro letošní dračí slavnosti motto O našem lese. Návštěvníkům chtěli přiblížit krkonošské a podkrkonošské lesy. Provázet je měla i alchymistická tématika a bestiář skutečných a mytických zvířat.

Dračí slavnosti originálním způsobem seznamují návštěvníky s trutnovskou mytologií a přitahují pozornost návštěvníků. V loňském roce patřily mlýnům. Pořadatelé ze spolku Trutnov – město draka vystavěli na nábřeží Václava Havla dvě vodní kola o průměru dva metry poukazující na velké vodní mlýny, které v dávných dobách stály na řece Úpě.

Připomenout si dračí legendy a vyzkoušet originální vychytávky bude možné znovu již od úterý 12. května, kdy obnoví provoz Galerie Draka ve Školní ulici v Trutnově. Kromě pondělí bude otevřeno každý den od 10 do 12 hodin a od 14 do 17 hodin. Do 24. května můžou návštěvníci shlédnout výstavu trutnovského výtvarníka Ladislava "El Doctora" Doležela.

Od úterý 12. května otevře také Galerie města Trutnova na Slovanském náměstí. K vidění bude výstava Jiřího Straky Bouře nad Studencem.