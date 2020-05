Došlo k tomu například v Trutnově a Dvoře Králové nad Labem. Musely proto zkrátit provozní dobu. V Trutnově byly školky otevřené minulou středu a tento týden tam chodí 360 dětí z celkového počtu 960. Provozní doba je nyní do 15.30. Ve Dvoře Králové nad Labem mateřské školy obnovily provoz v úterý, ze 425 dětí jich dorazilo 114. Provoz je do 15.15 hodin.

V trutnovských školkách pracuje 145 zaměstnanců a chybějící personál je znát. „Někteří zaměstnanci patří z věkových důvodů do rizikové skupiny obyvatel, které označila vláda, proto šli radši k lékaři a jsou na neschopence. Nechtěli nic riskovat. Doporučili jim to i lékaři. Chybí nám také učitelky, které zůstávají doma se svými dětmi ze základních škol,“ vysvětlila ředitelka organizace trutnovských mateřských škol Vladimíra Priputenová.

Podle ní by se mohla situace obracet k lepšímu po otevření základních škol. „Učitelky, které jsou doma se svými dětmi, přijdou zpátky do práce 25. května,“ dodala s nadějí Priputenová.

Stejný důvod pro kratší provozní dobu mají také ve Dvoře Králové nad Labem. „Je to proto, aby bylo možné dodržet zvýšená hygienická a bezpečnostní opatření a také kvůli personálnímu zabezpečení. Některé paní učitelky totiž patří do rizikové skupiny, některé jsou doma s dětmi,“ potvrdila místostarostka Dvora Králové Alexandra Jiřičková.

„Jsem ale ráda, že paní ředitelky přesto dokázaly zajistit, aby bylo možné všechna pracoviště školek otevřít. I proto jsme ještě na konci dubna provedli průzkum, kolik rodičů má zájem opět posílat děti do mateřských škol,“ řekla Jiřičková.

Rodiče hodně řeší situaci s ošetřovným. „Jakmile rodiče dají dítě do školky, ztrácí nárok na ošetřovné. Neujasněné ale zatím stále zůstává, a to i po dalším jednání vlády, jak to bude přesně s nárokem na ošetřovné pro rodiče, kteří s dítětem dál zůstávají doma i po otevření školek,“ konstatoval místostarosta Trutnova Tomáš Hendrych.

Režim v uvedených mateřských školách probíhá ve speciálních podmínkách. Děti sice musí přijít s rouškami, ale v areálu školek během dne je nosit nemusí. Rodiče či prarodiče musí děti vyzvedávat s nasazenou rouškou.