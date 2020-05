Národní monitorovací středisko pro závislosti celorepublikově evidovalo během pondělí 415 testů - 215 u uživatelů návykových látek a 200 u pracovníků. Z toho byl jeden pozitivní výsledek. "Zatím tedy promořenost vychází zhruba půl procenta, což odpovídá nízké prevalenci z výsledků plošných testů v obecné populaci. Lze předpokládat, že s rozvolňováním protiepidemických opatření bude pozitivních výsledků přibývat. Proto je důležité ve studii a v opakovaných vyšetřeních pokračovat," upozorňuje docent Viktor Mravčík, vedoucí Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti.

Studie Adi-covid-19 je zaměřená na zjištění míry a dynamiky šíření infekce vyvolané novým koronavirem mezi klienty a pracovníky adiktologických služeb v ČR. Účast je dobrovolná. Používají se rychlé testy, které poskytlo ministerstvo zdravotnictví, stejně jako ochranné pomůcky. Testování by u každého jedince mělo probíhat maximálně jednou týdně. Pokud se však objeví klient či pracovník s klinickými příznaky nemoci, bude možné ho otestovat dříve.

„Otestovat se mohou všichni pracovníci naší služby K centrum a všichni klienti bez ohledu na to, jaké návykové látky užívají. Testování je velmi podobné tomu, jak testujeme klienty na jiné infekční choroby, jako jsou žloutenky či HIV. Jedná se o odběr kapilární krve z bříška prstu. Výsledek, zda osoba má protilátky proti nemoci, se dozvíme za 15 minut. V případě pozitivity je třeba provést PCR test v nemocnici,“ vysvětluje adiktolog Ondřej Čalovka.

Zjištění, zda a jak hodně se infekce mezi uživateli návykových látek šíří, může přispět k poznání, jak se před nemocí lépe chránit, jaká opatření přijmout. "Stejně tak bude užitečné, když se daný jedinec včas dozví, že by mohl být nositelem nemoci a začne se léčit či nastoupí do karantény," dodává.

Uživatelé návykových látek jsou podle Čalovky něj zvýšeně ohroženou skupinou. „Užíváním návykové látky, tedy včetně alkoholu, si jedinec oslabuje imunitní systém. A kvůli tomu je samozřejmě náchylnější k mnoha onemocněním, včetně covid-19. Návykové látky samy o sobě oslabují plíce. Koronavirus napadá správnou funkci dýchacího systému. To znamená, že při užívání drog (kouřením, šňupáním) se zvyšuje riziko předávkování. Člověk s oslabenými plícemi se také jednodušeji nakazí nemocí. V této chvíli je lepší užívat látky orálně či rektálně než nitrožilně, kouřením či šňupáním,“ říká vedoucí Kontaktního centra RIAPS v Trutnově.

"Nejen v tuto dobu samozřejmě doporučujeme omezit konzumaci návykových látek, včetně tabáku a alkoholu. Ve chvíli, kdy byl oznámen nouzový stav a bylo doporučeno zdržovat se doma, nastal pro část uživatelů problém, protože žádný domov nemají. Žijí na ulici, ve squatech, v garážích… V danou chvíli byli najednou i velmi viditelní, protože se na ulicích téměř nikdo nepohyboval. Města dostala za úkol zajistit takovým obyvatelům prostory pro případ, kdy by musely být umístěny do karantény. Domnívám se, že nějaká důstojná forma ubytování by měla být lidem na ulici dostupná i mimo nouzový stav," tvrdí Ondřej Čalovka.