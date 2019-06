Tradiční námět, ale zpracovaný dosud velmi neobvyklou formou. A nutno říct, že velmi atraktivní. I tak se dá hovořit o soše lva, která od pondělí stojí na trutnovském Slovanském náměstí. „Je to nerezová ocel nařezaná z ocelových plátů a seskládaná jakoby na principu 3D tisku,“ vysvětluje autor Michal Gabriel.

V centru města působí lev vyrobený v trutnovské firmě Kasper zvláštním způsobem. Podle světelných podmínek totiž doslova mění barvy. Neustále. „Fascinuje mě, že nerezový materiál dokáže působit jako hologram. Má neuvěřitelnou lehkost, tím jak sbírá světlo, působí fluidně. Navíc se proměňuje, jakmile se zatáhne nebo se setmí, začne sbírat světlo lamp, úplně se totálně promění. Kdyby vedle něj stál strom, natáhl by na sebe tu jeho zelenou bravu,“ říká sochař Gabriel.

Hned po instalaci si lví proměnlivosti všimli i kolemjdoucí. Některé oslňoval odrážením slunečních paprsků, jiným připadl naopak téměř neviditelný a divili, když přišli blíž, co že to před nimi stojí na chodníku. Prostě podle momentálního světla. „V poledne nebo ráno, pokaždé se bude socha chovat jinak. V jednu chvíli budete mít pocit že tu není, zmizí s dlažbou, a jindy vám zase bude svítit do očí. Má prostě úžasné světelné vlastnosti,“ chválí Michal Gabriel.

Sochu sice Gabriel primárně vyrobil na zakázku pro soukromníka, dočasně ji ale umístil právě v Trutnově v rámci tříměsíční venkovní expozice nazvané Sochy ve městě, která začne středeční vernisáží.

V Trutnově už ale Gabriel proslul v minulosti i dalšími instalacemi. Například před deseti lety přímo do koryta řeky Úpy na dvě hodiny umístil jedenáct bronzových postav Hráčů. Pak je přesunul na tři měsíce pod kaštany na Promenádě. Před společenským centrem Uffo se dodnes prochází smečka jeho bronzových koček, která je často označovaná jako nejkurióznější dílo v Královéhradeckém kraji.

SOCHY VE MĚSTĚ 2019

* 10. ročník zhruba tříměsíční venkovní expozice.

* letos vystavují: Michal Gabriel - Lev (před městskou galerií), Antonín Kašpar - Strážci, Cesta (na Krakonošově náměstí) a Veronika Psotková - Napojení (na pěší zóně).

* vernisáž bude ve středu od 17 hodin před městskou galerií, součástí bude bubenická show Tus Tuduka a nafukování balónků heliem, které mohou návštěvníci vypoustit do světlíku galerie nad schody, nebo můžou helium vdechnout a pobavit se nad zábavnou proměnou hlasu.

* pořadatelem akce je Galerie města Trutnova.