Jízdenky na trati Trutnov - Sędzisław budou v prodeji ve vlaku u průvodčího. Jízdenka na celou trasu bude stát 54 Kč. V Polsku vlak zastavuje ve stanicích Lubawka, Kamienna Góra, Błażkowa, Sędzisław. Ve stanici Sędzisław je možné přestoupit na polské vnitrostátní vlaky ve směru Jelenia Góra nebo Wałbrzych a Wrocław.

Cestující by si ale měl dát pozor, na jaký vlak chce v Polsku přestoupit, protože jízdenky vydané společností GWTR platí v Polsku pouze ve vlacích společnosti Koleje Dolnośląskie (KD). Pro vlaky společností Polregio a PKP Intercity (PKP IC) je třeba zakoupit jinou jízdenku. Informace o přípojích na polské vnitrostátní vlaky najdete zde: www.rozklad-pkp.pl.

Odjezdy vlaků z Trutnova do Polska jsou od 1. července do 29. srpna v 5.37, 8.57, 13.34, 18.37. Cesta do obce Sędzisław trvá 1 hodinu a 4 minuty. Zpátky jedou v 7.04, 12.06, 17.04, 20.04.

Letos se objevila v jízdním řádu další novinka. Jednou denně bude ve stanici Sędzisław fungovat přípoj dokonce i na polský vnitrostátní rychlík (TLK) Artus, který jede až k Baltskému moři, do měst Gdańsk a Gdynia. Tento rychlík provozuje v Polsku společnost PKP Intercity. Vlak je povinně místenkový, jízdenky jsou v prodeji nejdříve 30 dní před odjezdem. Koupit se dají v e-shopu: www.intercity.pl.